Strategie udržitelnosti v německých pojišťovnách: Veřejnost moc neví

Obor pojišťovnictví je v Německu hrdý na to, že se připojil k zeleným projektům ekologie a udržitelnosti. Bohužel však očividně společnosti zapomněly dát o své snaze vědět lidem. Celých 86 % spolkových občanů není schopno ani ve formě podpořené znalosti (tazatel uvádí jména pojišťoven) uvést, kdo je z jejich pohledu obzvláště zaměřený na tuto oblast.

A to je špatné vysvědčení, protože zákaznicí by chtěli být pojištěni právě u pojišťoven, jež myslí na budoucnost. Tyto výsledky ukázala studie trendů: „Udržitelnost: kdo ano a kdo ne mezi pojišťovnami, bankami a nemocničními pokladnami“ výzkumné a poradenské agentury Heute und Morgen. Tři TOP ekologické pojišťovny jsou známy mezi klienty jen nepatrně. Naopak, při všem respektu, ty nejčastěji uváděné společnosti mezi pojišťovnami nejsou zrovna těmi nejvýznamnějšími hráči v této sféře. To vyvolává otázku, proč nejsou schopny velké firmy u veřejnosti s tématem udržitelnosti zabodovat a jak vlastně dávají o své strategii vědět.

Významné je a zůstane téma, které zmiňuje vedoucí studie Vanessa Precht: „Udržitelnost není přechodně trendy, dočasné módní téma. Bude spoluutvářet vývoj v nadcházejících letech a desetiletích rozhodujícím způsobem. Tedy je navýsost důležité pro klienty i pro mnoho investorů.“

Mezi zákazníky považuje 80 % respondentů pojišťovny za spoluodpovědné i v bodě udržitelného rozvoje a přeje si, aby na toto téma silněji komunikovaly. Analýza ukázala, že v průměru 47 % pojistitelů je podle odhadu zákazníků v Německu připraveno změnit se na „pojišťovny dbající na udržitelnost“, zatímco ostatní podmínky pojištění měnit nebudou.

Hlavním poznatkem je i to, že klienti ovšem nechtějí tímto přerodem institucí trpět. Zaplatit vyšší náklady spojené s touto změnou je připraveno v průměru jen 7 % konzumentů. Mezi těmi nejosvícenějšími, kteří dbají na ekologické zájmy nejvíce, je to stále jen 15 % spotřebitelů.

Z marketingového hlediska by této oblasti zájmů pomohlo, kdyby pojišťovny přijaly opatření směrem k férovému poradenství pro klienty, k zajištění rizik v oblasti udržitelnosti, realizovaly investice pro projektů zaměřených na ekologicky šetrné procesy, ukládaly kapitál v souladu s ochranou životního prostředí a ohledem na budoucnost, stejně jako kdyby věnovaly pozornost transparentní a reálné komunikaci. A naopak: reputaci pošramotí povrchní komunikace k opatřením považovaným za samozřejmé nebo čistě „kosmetické“ aktivity bez skutečného dopadu.

„V rámci zákonných předpisů, které je třeba dodržovat, se musí každý podnik koneckonců sám rozhodnout, jak uchopí téma udržitelnosti a jak vysoko ho umístí ve svém hodnotovém žebříčku. To se pak odrazí na konkrétních obchodních, provozních a společenských aktivitách,“ uzavřela rozvor závěrů ankety Vanessa Precht.