AXA XL už má pojišťovací řešení pro autonomní auta

Společnosti zabývající se vývojem nebo využitím technologií pro autonomní vozy mohou nyní využít pojistného krytí od specializované divize AXA XL zaměřeného na neživotní a speciální pojištění.

AXA XL rozpoznala potenciál v této oblasti a uvedla na trh nové pojistné řešení ke krytí nových a dalších postupně se objevujících rizik spojených s autonomními vozidly. Jádro pojištění zahrnuje povinné ručení, krytí škody na vlastním autě a krádeže auta.

Mezitím k těmto základním součástem pojištění přibyly ještě další připojištění, jako statutární automobilová odpovědnost, kybernetická rizika, krizový management nebo ztráta na výdělku/obratu. Možné je i modulární krytí.

„Investice do vývoje autonomních technologií vyrostly v posledních letech do závratných výšek. Jen v roce 2018 dosáhly úrovně 10,3 miliardy USD, jak odhadují experti na rizikový kapitál z Pitchbooku,“ poznamenal Mukadder Erdoenmez, šéf mezinárodního obchodu AXA XL pro Evropu, jenž vede tým pro novou ekonomiku a autonomní technologie. „Počet společností, které využívají inteligentní stroje ve svých operacích a procesech, rovněž roste. Viděli jsme to jako příležitost a vytvořili jsme flexibilní pojištění k podpoře takových průkopnických firem podle jejich potřeb, které se už zabývají konstrukcí a využíváním autonomních technologií.“

AXA XL založila v roce 2018 multidisciplinární globální autonomní centrum. Pracovala se softwarem pro autonomní řízení od firmy Oxbotica už od roku 2016 a o rok později vstoupila do konsorcia DRIVEN. To je iniciativa britské vlády v oblasti autonomních vozidel.