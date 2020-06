Trh s autonomní mobilitou by do roku 2030 mohl překonat hodnotu 202 miliard $

Trh s vozidly s autonomním řízením a souvisejícím servisem, které přinášejí do světa pojištění tolik odpovědnostních otázek, by mohl posílit do roku 2030 na 202,51 miliardy USD. Sdělil to ve své zprávě výzkumný institut ResearchAndMarkets.com. Loni činil celosvětový obrat na trhu s autonomními auty a s nimi spojenými službami 1,14 miliardy USD.

Podle této analýzy bude trh v průměru každoročně posilovat o více než 60 %. Mezi jinými službami v rámci tohoto sektoru se očekává, že doslova raketově vystřelí trh mobility z loňských 0,01 milionu USD na 22,41 miliardy za deset let.Periferní služby, mimo jiné například pojištění na požádání a pojištění podle užívání, servis dat o vozidle, preventivní údržba a servis, včetně predikce potřeby, by mohly být obchodovány v objemu 110 miliard USD, celkem každoročně o 78 % více než v loňském roce. Poroste také hodnota trhu up-date počítačového software a součástí aut a parkovací služby pro autonomní auta. Zde se pohyb vzhůru odhaduje z 0,20 miliardy v roce 2019 na 35,15 miliardy USD v roce 2030, tedy s ročním tempem růstu přes 60 %. Autonomní logistika poskočí z loňských 0,74 miliardy na 34,46 miliardy USD, tedy v horizontu do roku 2030 pravidelným průměrným ročním tempem o 42 % směrem vzhůru. Výrobci původních dílů a zařízení pro autonomní mobilitu tradičně doposud dominovali v automobilovém průmyslu a kontrolovali celý ekosystém oboru. Podle agentury ResearchAndMarkets.com však nyní dochází k tomu, že vznik autonomních vozidel bude disruptivní pro celý způsob cestování lidí, a tedy pozmění k celý související řetězec hodnot a činností s tím souvisejí. Už dnes se tady vynořuje obrovský vliv nových vstupů do této branže. Přes regulatorní překážky, otázky spotřebitelské důvěry a další výzvy je zřejmé, že autonomní vozidla mají široký potenciál pro mnoho subjektů, aby vytvářely dobrý zisk a redukovaly náklady, uzavírá zkoumání studie.

Zdroj: www.insurancebusinessmag.com