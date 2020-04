EKOSPOL: Nutit pronajímatele odložit nájem je špatný nápad, povede k platební neschopnosti všech

Firmy nemohou prodávat své zboží a služby, tržby jim ze dne na den klesly na nulu. Ta samá vláda, která kvůli boji proti koronavirové nákaze nařídila podnikatelům okamžitě zavřít své provozovny, přichází s nápadem, jak jim výpadek příjmu vynahradit. Bohužel však na úkor další velké skupiny soukromníků, tentokrát majitelů nemovitostí . Jedním z léků pro firmy , jak přežít karanténu a zákaz prodeje, by mělo být odložení povinnosti platit nájem až o půl roku. To ale povede ke krachům spousty dalších firem, zavlečení infekce platební neschopnosti do dalšího podnikatelského sektoru a prohloubení krize celé ekonomiky





Ohroženy tímto nedomyšleným nápadem budou hlavně tisíce malých pronajímatelů, kteří na úplatném poskytování vlastní nemovitosti mají založený svůj byznys. Nyní reálně hrozí, že přijdou o svůj jediný zdroj příjmů, a to až na půl roku. Dokáže si vůbec někdo představit, že by byl dlouhých šest měsíců bez peněz? A to dokonce hrozí, že za své nájemce budou po tuto dobu dokonce doplácet.





Stále totiž není jasné, jak to bude s placením záloh za energie a jiné služby. Jestli se osvobození týká i těchto plateb nebo ne. Pokud by nájemce nemusel platit ani tyto pravidelné platby, přešla by tato povinnost nejspíš na vlastníka nemovitosti . Dodavatelé energií určitě nebudou tak benevolentní, aby dodávali elektřinu plyn či vodu půl roku zdarma.

Stejný problém budou mít i větší pronajímatelé, typicky například vlastníci nákupních center. Odložení výběru nájemného je tak může dostat do ohromných problémů a v nemálo případech může dokonce vést až k platební neschopnosti.









Odložení splatnosti nájmu by vedlo k tomu, že by každý přestal platit každému. Všichni by se snažili držet nějaké peníze pro případ ještě větší krize. Pokud by jim tedy ještě vůbec nějaké finance zbyly. Jde také o velký morální hazard. Jakýkoliv dlužník by nyní mohl argumentovat, proč má splácet své závazky on, když jiná velká skupina lidí platit nemusí.





Současný stav je opravdu mimořádný a přijmout opatření k omezení šíření koronavirové nákazy je nutné. Nelze ale tuto krizi zneužívat a přijímat řešení, jejichž dopady nejsou domyšlené. Mohou totiž vést k úplnému kolapsu celé ekonomiky a pádu do dlouhé a těžké krize.

Pokud jde o nájmy, měl by stát ponechat dohodu pouze na pronajímatelích a jejich nájemcích. Každý rozumný pronajímatel dobrého nájemce nezadusí a pokusí se mu vyjít vstříc. Musí však jí o oboustrannou dobrovolnou dohodu a ne jednostranný vládní diktát.









RNDr. Evžen Korec, CSc.

Generální ředitel a předseda představenstva

EKOSPOL a. s