Trump nezmínil, že by USA redukovaly svou těžbu. Rusko nevidí důvod snižovat tu svou

Hlavním impulsem pro včerejší pozitivní vývoj akciových trhů byl skokový růst cen ropy přes 20% ( průběhu obchodování ale až o 35% - historický rekord ), v reakci na oznámení Saudské Arábie, že chce svolat zasedání OPEC za účasti dalších zemí ( Rusko , Kanada, Brazílie..) pro řešení mimořádné situace na trhu ústící v bezprecedentní přeliv nabídky nad poptávkou. To způsobilo posílení energetického sektoru přes 9%. Oznámení ještě podpořil prezident Trump na oblíbeném Twitteru, kde oznámil, že by SA a Rusko mohly snížit těžbu až o 15mbd. denně. Takto vysoký objem nicméně SA nepotvrdila a zdá se značně přehnaný. Trump také nenabídl snížení těžby za USA , jež byly v posledních letech tahounem růstu produkce.Některé méně kvalitní druhy ropy se nicméně v současné situaci začaly již prodávat se zápornou cenou, jen aby je producenti dostali k odběratelům a uvolnili si skladovací kapacity.Podle agentury S&P Global Platts činí volné světové kapacity pro skladování ropy asi 1,4 mld. barelů + 400 mld. barelů na plovoucích tankerech, přičemž z celkových kapacity je aktuální zaplněnost nad 60%. V případě odhadovaných přebytků v řádu 10-20 mbd. by se kapacity naplnily do léta. V tom případě by nedávalo smysl ropu těžit dál, resp. by to způsobovalo značné logistické problémy, což si producenti samozřejmě uvědomují a SA chce situaci řešit. Rusko nicméně na oznámení reagovalo vyjádřením, že nevidí důvod snižovat těžbu, dokud se neoživí utlumená poptávka. Prezident Trump bude mít dnes schůzku se zástupci amerického energetického sektoru, načasování je tedy příhodné. Lze však očekávat, že počáteční nadšení ještě mírně opadne, nicméně minimálně ochota Saudské Arábie jednat, by měla být pro ceny větší podporou.