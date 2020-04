Ropa rostla až o 40%. Rusko ale dementovalo Trumpovu zprávu o jednáních se Saudy o výrazné redukci těžby

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Prezident Donald Trump ve čtvrtek na svém Twitteru oznámil, že telefonoval s korunním princem Saudské Arábie, který měl mít rozhovor s ruským prezidentem Putinem. Trump na základě tohoto telefonátu předpokládá, že dojde ke snížení nabídky o 10 milionů barelů denně, aby se stabilizoval trh s ropou . Šlo by o velmi radikální obrat, který by popřel veškeré kroky Saudské Arábie a Ruska za poslední týdny. Ovšem Rusko dementovalo, že by rozhovory se Saudskou Arábii nyní vedlo, a ani je neplánuje. Saudská Arábie později naznačila, že by ráda svolala mimořádné setkání těžařů ropy (OPEC i mimo OPEC), aby dosáhli férové dohody o stabilizaci trhu s ropou . Vedle toho představitelé americké administrativy naznačili, že nebudou vytvářet tlak na americké producenty ropy , aby omezovali těžbu. Nezdá se, že by mohlo být rychle a snadno dosaženo širší dohody o stabilizaci ceny ropy Cena ropy v reakci na tweety prezidenta Trumpa vystřelila o 40 % na 36 USD /bbl, pak ale korigovala na 30 USD , což byl stále růst o 20 %. Dnes v ranním obchodování cena ropy Brent ) klesla o 4 % na 28,7 USD