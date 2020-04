Babiš souhlasí s prodloužením nouzového stavu jen do konce dubna

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Premiér Babiš včera uvedl, že souhlasí s prodloužením nouzového stavu do 30. dubna a nikoliv až do 11. května, jak původně schválila vláda před 2 dny. Prodloužení nouzového stavu musí schválit Poslanecká sněmovna. Premiér Babiš reaguje na odpor řady stran v parlamentu, které již předběžně vyjádřily nesouhlas s prodloužením nouzového stavu do 11. května. Babiš včera také uvedl, že předpokládá, že země se do určité normality vrátí na konci května. Po Velikonocích začne vláda připravovat analýzu, která omezení se mohou postupně uvolňovat.