Koronavirus se začíná projevovat na trhu práce a v předstihových ukazatelích (Ranní zpráva z finančního trhu)

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA opět lámou rekordy a několikanásobně překonávají své historické průměry. Dnes obrázek amerického trhu práce za březen doplní měsíční statistika změny pracovních míst. Ačkoli sběr dat pokrývá pouze první polovinu měsíce, očekáváme výrazný propad, a to i ve srovnání s trhem. PMI ze Španělska a Itálie potvrdí drtivý dopad koronaviru na sektor služeb. Hlavní propad předstihových ukazatelů však očekáváme až v dubnu. Dnes bude zveřejněn záznam z posledního jednání ČNB, který nám může poskytnout pohled jednotlivých členů na další možnosti uvolňování měnové politiky. Koruna během včerejška dohnala snížení úrokového diferenciálu z minulého týdne a v následujících dnech by už měla jen mírně oslabit nebo stagnovat.

PMI ve službách ukáží drtivý dopad koronaviru

První výsledek PMI za březen v eurozóně ukázal výrazný propad zejména v sektoru služeb. Projevují si tak drtivá vládní opatření v boji s koronavirem, která nejvíce dopadají na restaurace a hotely. Ty jsou nuceny dočasně zavřít nebo dokonce ukončit činnost. Dopad na výrobní sektor je prozatím výrazně menší. Dnešní čísla doplní obrázek o Španělsko a Itálii, které stejně jako Česká republika nemají dvoufázové zveřejňování indexu. V obou případech očekáváme výraznější propad, než jsme viděli minulý týden v Německu či Francii. Předpokládáme, že uzavření podniků v Evropě bude pokračovat minimálně do konce dubna, tudíž lze předpokládat další pokles předstihových indikátorů v tomto měsíci. Další vývoj bude záviset na opatřeních jednotlivých vlád. Stále však věříme, že by po ukončení karantény mělo následovat rychlé oživení ekonomiky.

Včerejší údaje o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA slouží jako předpoklad pro dnešní měsíční statistiku z trhu práce. Ještě před zveřejněním těchto čísel jsme očekávali březnový zánik pracovních míst o 150 tis., zatímco konsenzus trhu počítá s propadem pouze o 100 tis. Po včerejšku však lze předpokládat, že výsledek bude horší. Záchranou však může být fakt, že sběr dat probíhal do 12. března. I tak ale údaje z minulých dvou týdnů ukazují aktivitu na trhu práce v předchozích týdnech. Míra nezaměstnanosti by měla podle našich odhadů vzrůst na 3,8 %. Pro další měsíce by pak měla vyskočit minimálně na 6 %. Růst mezd by však měl paradoxně zůstat vysoký či ještě zrychlit. Propouštění se totiž týká nejčastěji nejhůře placených pracovníků, což statisticky tlačí růst mezd nahoru.

Dnes bude zveřejněn záznam z posledního jednání ČNB, kdy bylo rozhodnuto o dalším snížení úrokových sazeb o 75 bazických bodů. Zároveň bankovní rada zopakovala připravenost intervenovat proti dalšímu oslabování koruny a nakupovat státní dluhopisy v zájmu zachování finanční stability. Trhy však čekali agresivnější uvolňování. Záznam nám tak poskytne přístup jednotlivých členů rady k dalším možnostem uvolňování měnové politiky. Více o jednání ČNB jsme psali v https://bit.ly/2y7MzZy a možném spuštění kvantitativního uvolňování a jeho parametrech v https://bit.ly/2yjHDkn.

Americké žádostí o podporu překonaly předchozí rekord

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti za minulý týden překonaly předchozí údaj dvojnásobně na 6,6 mil. a opět tak posunuly doposud nevídané hranice. Projevují se tak aktuální opatření v boji s koronavirem, která nutí zavřít většinu obchodů a restaurací. Federální vláda před pár dny navíc navýšila týdenní dávku nezaměstnaným, což umocňuje dopad do rozpočtu. Za poslední dva týdny se na úřad práce přihlásilo deset milionu lidí.

Americký dolar paradoxně reagoval posílením vůči euru a za celý včerejšek si tak připsal zisk 1,0 %. Regionální devizový trh následoval euro a krom polského zlotého, který včera posílil, uzavřel ve ztrátě. Koruna během dne ztratila 0,5 % a skončila na nejslabší hodnotě vůči euru za poslední týden. Z našeho pohledu koruna dohnala pokles úrokového diferenciálu po snížení úrokových sazeb ČNB v minulém týdnu, který zůstává nejnižší od poloviny roku 2017. V následujících dnech tak očekáváme spíše jen mírné oslabení nebo stagnaci koruny na současných úrovních. Maďarský forint během včerejška posílil, v pozdních hodinách však o své zisky opět přišel a zakončil o 0,1 % slabší.