Tesla v 1Q dodala zákazníkům 88 400 vozů celosvětově, což překonalo odhady trhu. Akcie posílily o 17%

Automobilka Tesla oznámila za 1Q prodej 88 400 vozů celosvětově. Trh očekával hodnoty kolem 79 900 vozů.Z jednotlivých modelů bylo v 1Q dodáno 76 200 vozů Model 3 a Model Y a 12 200 vozů starších modelů S a X. Trh očekával prodeje 68 700 vozů Model 3 a Y a cca 11 200 vozů Model S a X. Tyto údaje v sobě už zohledňovaly koronavirový propad poptávky ve druhé polovině března. Původně trh očekával prodeje až 95 500 vozů (81 500 a 14 050). Tesla oznámila, že v průběhu 1Q vyrobila celkově 103 000 vozů včetně 87 282 Model 3 a Y a 15 390 Model S a X.Ve 4Q roku 2019 Tesla dodala zákazníkům celkem 112 000 vozů. V 1Q19 to bylo 63 000 vozů.Na konci loňského roku vedení automobilky očekávala, že by letošní prodeje měly celkem bez problémů překonat hranici 500 000 vozů.Podle analytiků koronavirová epidemie sníží prodeje Tesly cca o třetinu. Za celý rok by mohla dodat kolem 433 000 vozů. Akcie Tesly po zprávě rostly o 17%.