Investujte jako Rothschild, vytěžte ze strachu maximum

V polovině března index strachu VIX vyskočil na rekordních 82,69 bodu. Pro řadu investorů to byl signál k panickému úprku z trhu. Ti zasvěcenější zbystřili a část z nich začala akcie nakupovat. Jak totiž ukazují historická data, právě vysoká volatilita a extrémní strach jsou pro akcie něco jako jarní déšť.

Průměrný drobný investor vyhodnocuje růst indexu VIX jako riziko. Je to přece důkaz, že s trhem není vše v pořádku. To je pravda, na druhou stranu je však možné vysoké hodnoty VIX a s ním (většinou) spojené propady cen akcií vnímat jako ideální příležitost k nákupům "se slevou".

Následující graf ukazuje průměrnou následnou výkonnost indexu S&P 500 v horizontu od tří měsíců do 10 let v závislosti na dosahovaných hodnotách indexu VIX. Evidentní přitom je, že nejlepších výkonů index nedosahuje, když je na trhu klid, ale právě naopak poté, co VIX dosáhne vysokých, ne-li extrémních hodnot.

Tento vztah navíc platí i tehdy, když se podíváme na nejslabší budoucí výkonnost S&P 500 v závislosti na dosahovaných hodnotách VIX. Čím vyšších hodnot VIX dosahuje, tím menší jsou poté ztráty akcií.

Co dodat? "Nejlepší čas na nákupy přichází, když v ulicích teče krev," prohlásil údajně Nathan Mayer Rothschild, o kterém se mimo jiné traduje, že vydělal jmění spekulací na porážku Napoleona v bitvě u Waterloo. Rothschild tehdy údajně levně nakupoval britské dluhopisy, jejichž cena po vítězství evropských spojenců zamířila prudce vzhůru. Nepřipomíná to něco?

