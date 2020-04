Rakousko: Dne 3.4. 2020 se uskuteční odjezd českých občanů ze Söldenu do ČR

Dne 3.4. 2020 se uskuteční odjezd českých občanů ze Söldenu do ČR

02.04.2020 / 13:56 | Aktualizováno: 02.04.2020 / 14:06

Informujeme, že v pátek dne 3.4.2020 ve 14 hod. bude pro české občany zajištěn odjezd bezplatným autobusem, organizovaným MZV ČR, jakož i vlastními automobily ze Söldenu do ČR.



Zájemci se shromáždí ve 12,30 hod. (tento čas určily místní rakouské úřady) na parkovišti Parkplatz bei Gaislachkoglbahn v centru Söldenu.





Autobus a automobily odjedou ve 14 hod. v koloně organizované rakouskou policií směrem k hraničnímu přechodu Wullowitz/ Dolní Dvořiště (policejní doprovod se předpokládá na území Tyrolska). Vzhledem k zácpám a dalším opatřením na rakousko -německé hranici povede cesta výlučně po rakouském území.Autobus dále pojede z hraničního přechodu do Českých Budějovic, kde obdržíte od Policie ČR další instrukce ke karanténě . Předpokládá se, že cestující z autobusu odveze policie ČR z Českých Budějovic do jejich bydliště.Formulář naleznete na webových stránkách našeho velvyslanectví www.mzv.cz/vienna.Po návratu do ČR, ať už autem nebo autobusem, jste povinni setrvat v karanténě . Bližší informace si vyžádejte od svého lékaře či hygienické služby.