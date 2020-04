Belgie: Cestování po dobu nouzového stavu - výjimky

02.04.2020 / 12:00 | Aktualizováno: 02.04.2020 / 18:11

Od středy 18. března 2020 po dobu nouzového stavu (tzn. do 19. dubna včetně s možným prodloužením do 3. května), neumožňuje Belgie jiné než nezbytné cesty do zahraničí. Od pátku 20. března od 15:00 jsou uzavřeny belgické hranice a prováděny kontroly na hraničních přechodech. Navzdory těmto opatřením zůstávají povoleny nákladní doprava, „nezbytné“ cesty a překročení hranic za účelem návratu do své země.