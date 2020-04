AAA Auto: Prodej ojetin se od poloviny března v podstatě zastavil. Ceny mohou růst, vozů by mohl být nedostatek

Nabídka ojetin zásadně klesá, jejich cena v následujících měsících může rapidně růst

Kvůli zastavení výroby nových vozů a výprodejovým akcím ojetin se automobily stanou v Evropě nedostatkovým zbožím

Aktuální situace způsobená pandemií koronaviru znatelně zahýbala nabídkou automobilů nejen na českém trhu. Zatímco celková nabídka ojetin a jejich prodej od začátku roku výrazně rostli, od poloviny března se prodej v podstatě zastavil. V březnu se v nabídce objevilo o třináct tisíc aut méně než v únoru, a to i přesto že začátek měsíce patřil u mnoho prodejců automobilů mezi ty nejsilnější v porevoluční historii. Ve velmi krátké době lze očekávat ještě výraznější zdražení nedostatkových automobilů. Už v březnu se cena vyšplhala nejčastěji na 153 tisíc. Vyplývá to z kontinuálního monitoringu trhu ojetých aut prováděného již pět let společností AAA AUTO, spadající do skupiny AURES Holdings.

Podle dat AAA AUTO bylo v březnu na českém trhu nabídnuto celkem 99 241 ojetin, což je o dvanáct procent méně než v únoru a o devatenáct procent méně než v lednu. Cena se pohybovala nejčastěji okolo 153 000 korun. „Na základě vládních opatření proti šíření koronaviru došlo ze dne na den k okamžitému útlumu prodeje automobilů. Od začátku roku již byly znatelné predikce ekonomů ohledně zdražování automobilů. Meziměsíčně rostla cena v průměru o dvě procenta. Kvůli aktuálnímu výpadku ve výrobě může během následujících měsíců dojít k ještě výraznějšímu zdražení,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO. „I my se s touto situací složitě vyrovnáváme. Začátek roku byl prodejně velice silný a najednou jsme museli naprosto změnit koncept našeho prodeje, abychom přežili. Aktuálně nabízíme automobily až o deset procent pod jejich výkupní cenou a vozíme je k zákazníkům přímo domů. Díky tomu se nám daří alespoň trochu zmírnit následky uzavření provozoven, nařízeného vládou z důvodu opatření proti šíření koronaviru. Až se tyto vozy vyprodají, trh se dále zmenší,“ doplnila Topolová. AAA AUTO od uzavření poboček do dnešního dne v České republice prodalo online na 850 automobilů.

Nabídka modelů na trhu ojetin se v březnu nezměnila. Stále se dalo koupit nejvíce Škodovek, konkrétně hlavně modely Octavia a Fabia. Na třetí a čtvrté příčce se dále drží Volkswagen s modely Passat a Golf. Zatímco nabídka benzínových i dieselových aut klesá souměrně, v případě alternativních paliv byl úbytek minimální. 60 % vozů mělo dieselový motor a 36 % benzínový. Auta byla nejčastěji ve stáří 9,2 roku.



Lucie Brychtová

PR Manager

AAA Auto