Hypoteční splátky jsou stále nižší než nájmy

Bydlet ve vlastním se stále vyplatí ve většině krajských měst. Měsíční splátka hypotéky je v průměru o 2 241 Kč levnější než nájemné, což ukázala aktuální data Srovnávače bydlení společnosti Wüstenrot. Banky totiž umožňují rozložit splátky do více let, a Češi toho využívají.

Kdo si koupí vlastní byt, neprohloupí. Podle aktuálních dat Srovnávače bydlení společnosti Wüstenrot se stále vyplatí pořídit byt na hypotéku namísto placení nájemného. Průměrná měsíční hypoteční splátka totiž při 25leté době splatnosti hypotéky na byt o 60 m2 vychází o 2 241 korun levněji, než pronájem obdobného bytu. „Na trhu hypoték došlo za poslední měsíce ke dvěma zásadním změnám. Za prvé, počátkem roku vzrostly úrokové sazby ČNB jako reakce na rostoucí inflaci. A zároveň se mírně prodloužila průměrná doba, na kterou si klienti hypotéku sjednávají. Wüstenrot i několik dalších bank totiž umožňuje zejména mladým klientům rozložit splátky hypotéky ze současných 30 let až na 40 let. Obojí má vliv na aktuální porovnání splátek hypoték a nájmů,“ vysvětluje Marian Holub, produktový manažer společnosti Wüstenrot.

Vlastní bydlení je levnější v 10 krajích, a to o tisíce

Koupit si vlastní bydlení se stále vyplatí v 10 sledovaných krajských městech. Průměrná splátka hypotéky vychází na 10 567 korun, zatímco na nájmu zaplatí Češi 12 817 Kč. Největší rozdíl je stejně jako v prosinci loňského roku v Ústí nad Labem, a to o 4 973 Kč. „Situaci se v tomto regionu příliš nemění, a přesto, že místní samospráva plánuje revitalizaci sociálně vyloučených lokalit, na realitní trh to zatím vliv nemá,“ doplňuje Marian Holub. Pomyslné stupně vítězů, tedy 2. a 3. místo v žebříčku výhodnosti hypotéky oproti pronájmu, obsadila opět Ostrava a Jihlava. Za byt na hypotéku zde měsíčně zaplatí o 4 529 Kč, resp. 4 239 Kč méně než za byt v pronájmu.

Obdobnou cenu za hypotéku i nájem zaplatí obyvatelé Plzně, kde je nájem vyjde jen o 294 Kč výhodněji než hypotéka.

Praha a Brno jsou tradičně nejdražší

Nejdražší nemovitosti jsou tradičně v Praze a Brně, a to jak z pohledu nájmů, tak i kupních cen. Za 60metrový byt zaplatí Pražané v průměru přes 6 milionů korun, v Brně vyjde stejná nemovitost na 4,5 milionu Kč. Vysoké je tu ale i nájemné. „Velká města koncentrují obyvatele, ale také pracovní příležitosti. Poptávka zde výrazně převyšuje nabídku a i průměrné platy jsou tu vyšší. K tomu je třeba přidat obecný nedostatek bytových jednotek a to jsou důvody, proč Praha a Brno tvoří výjimku a hypoteční splátky jsou tu v průměru vyšší než nájmy,“ upřesňuje Marian Holub. Průměrná splátka hypotéky tak místní obyvatele vyjde dráž než nájem , a to o tisíc Kč, resp. 650 Kč. „Podíváme-li se ale na to, o kolik se splátka hypotéky liší od ceny nájmu, jsou to stokoruny, nikoli tisíce. O tom, zda si i v těchto městech byt koupit, nebo pronajmou, není třeba dlouho přemýšlet,“ uzavírá Marian Holub.

Město Průměrná hrubá mzda Pronájem bytu/měsíc Měsíční splátka HU (při jistině s 80% LTV na 25 let a 2,53% úrokem p.a.) Nájem vs. splátka Praha 44 237 Kč 20 760 Kč 21 794 Kč -1 034 Kč České Budějovice 33 256 Kč 11 340 Kč 9 138 Kč 2 202 Kč Plzeň 35 256 Kč 11 400 Kč 11 694 Kč -294 Kč Karlovy Vary 31 811 Kč 10 200 Kč 9 059 Kč 1 141 Kč Ústí nad Labem 33 429 Kč 9 780 Kč 4 807 Kč 4 973 Kč Liberec 33 643 Kč 12 240 Kč 8 825 Kč 3 415 Kč Hradec Králové 33 776 Kč 12 840 Kč 10 268 Kč 2 572 Kč Pardubice 33 030 Kč 12 780 Kč 9 740 Kč 3 040 Kč Jihlava 33 052 Kč 12 960 Kč 8 667 Kč 4 293 Kč Brno 35 178 Kč 15 360 Kč 16 002 Kč -642 Kč Olomouc 33 001 Kč 12 540 Kč 11 204 Kč 1 336 Kč Zlín 32 702 Kč 13 380 Kč 9 778 Kč 3 602 Kč Ostrava 32 664 Kč 11 040 Kč 6 511 Kč 4 529 Kč PRŮMĚR 36 144 Kč 12 817 Kč 10 576 Kč 2 241 Kč

O průzkumu:

Průzkum Bydlení a finance realizovala pro společnost Wüstenrot nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Sběr dat proběhl on-line v listopadu a prosinci 2019 a zúčastnilo se ho 1 000 respondentů ve věku 18-99 let v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, místa a velikosti bydliště a vzdělání.