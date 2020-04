MOŽNOST PŘEPRAVY ČESKÝCH OBČANŮ Z ITÁLIE PŘES NĚMECKO

02.04.2020 / 15:13 | Aktualizováno: 02.04.2020 / 15:17

Pro cestu do České republiky lze v současné době využít komerčních letů Alitalia z Říma do Mnichova nebo do Frankfurtu.

Ceny jsou přijatelné (pro příští dny se pohybují od 60 do 150 euro na osobu). Z Německa je poté možné se dopravit do ČR repatriační autobusovou dopravou, kterou poskytují následující dopravní společnosti - RegioJet, Umbrella Holiday, Uchytil a VegaTour. Jedná se o zpoplatněnou přepravu a je možné ji rezervovat na webových stránkách dopravců. Této autobusové přepravy se mohou zúčastnit pouze občané ČR nebo cizinci s pobytem v ČR, kterým byla zrušena navazující doprava do ČR v důsledku zavedených opatření. Na všechny cestovatele bude nahlíženo jako na cestovatele z rizikových zemí a přeprava nebude umožněna osobám, které budou vykazovat příznaky onemocnění.

Německo aktuálně umožní tranzit do země původu každému, kdo nemá jinou možnost tranzitu do své mateřské země. Výklad tohoto bodu může vést k problémům při výstupu z tranzitu na německých letištích. ZÚ ČR v Berlíně za tímto účelem vydává českým tranzitujícím občanům potvrzení, aby se mohli dostat z tranzitu nebo aby mohli nastoupit na let do DE. Žádost se posílá emailem na adresu konsulat_berlin@mzv.cz s uvedením jména, příjmení, data narození, skenu českého pasu a uvedením, jakým způsobem bude občan do ČR pokračovat (vyzvedenutí příbuznými, autobusem, vlakem). Cizincům se tento dokument nevydává.