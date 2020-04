Doba přeje krátkodobým obchodům / BIG EXPERT - akcie: týden od 30. 3. 2020

Když jsem před necelými dvěma měsíci v době historických maxim akcií na Wall Street psal svůj poslední komentář pro BIG Expert, nečekal jsem, že můj pesimistický výhled pro nejbližší týdny je vlastně až moc optimistický. Vykresloval jsem to na indexu Nasdaq, kde jsem predikoval pokles na několik úrovní, z nichž ta nejpesimističtější byla u cca 8 500 bodů. Nyní jsme ještě o více než tisíc bodů níže, navíc Nasdaq od maxim ztrácel dokonce již i více než 30 procent. Při pohledu na pražskou burzu bych pak už vůbec nečekal, že se během pár týdnů vrátíme o 11 let zpět…

Kapitálovým trhům však zkrátka nezbývalo než reagovat na vzniklou situaci, resp. ekonomický vývoj. O osudu vlastně rozhodli politici svými zásahy a já od počátku zastávám názor, že se v souhrnu vydali špatnou cestou. Rozhodnutí, které prakticky vedlo k zastavení naší ekonomiky, bude mít ve svém důsledku mnohem horší důsledky na zdraví obyvatel. V čase se dočkáme mnohem více mrtvých, než ze samotného koronaviru. Krachy firem či jednotlivých podnikání, propouštění, exekuce, ztráta bydlení apod. budou mít ve svém důsledku v čase za následek zhoršování zdraví obyvatel. Stav psychického zdraví na to fyzické je poměrně široce známý. Nemocnost, včetně třeba nádorových onemocnění se dle mého bude zvyšovat. A také počet sebevražd, což dokládají i předchozí statistiky. V dobách krize rostly, zatímco v předchozích letech se minimalizovali. Bylo by to na rozsáhlejší psaní, každopádně rád bych se ve výše uvedeném mýlil.

Zpět již ale přímo k akciím. Nejen na pražské burze je nutno říci, že u řady firem analyzovat jejich nejbližší budoucí ekonomický a tedy i kurzový vývoj je věštěním z křišťálové koule. Máme sice zkušenosti z dopadů z krizí z let 1998 či 2009, avšak situace je přeci jen odlišná.

Při pohledu zpět například Komerční banka si dokázala před cca 11 lety udržovat výraznou ziskovost a v roce 2010 vykázat tehdy dokonce rekordní hospodářský výsledek. I přes další v souhrnu miliardové odpisy v následujících letech stále vykazovala výrazné zisky a akcionáři se dočkávali dividend. Zkrátka banka vždy v minulosti v tomto století vlastně potvrdila svou konzervativnost a sílu. A v dobách krize tedy vložení finančních prostředků do jejich akcií bylo velmi výhodnou investicí. Obdobně i u ERSTE, kde právě domácí Česká spořitelna byla pro skupinu doslova zlatým vejcem.

Banky mohou nyní stavět na "problémových zkušenostech" z minula, mají však nyní také v mezičase mnohem širší bilanci/zaangažovanost, a to nejen v hypotékách. Politici si začali uvědomovat možné důsledky zastavení hospodářství, a v návaznosti dopad na banky, a vymýšlejí různá opatření. Otázkou je, zda některými direktivami neudělají více škody než užitku. Řadu věcí dokáže totiž trh vyřešit, resp. právě samy banky v návaznosti i na zmiňované zkušenosti z minula. Říkat nyní, že investice do akcií bank na pražské burze je z dlouhodobého hlediska již výhodná, je zkrátka stále ošemetné. Každopádně čím dříve se zpět začne rozjíždět ekonomika, tím lépe nejen pro banky.

Za nejčitelnější a zároveň nejkonzervativnější lze nyní na pražské burze označit asi akcie O2 a Avast. Příjmy O2 krize nejspíše příliš neovlivní, podobně u softwarové firmy, kde však jen asi nebude tak růst poptávka po antiviru, jak se očekávalo.

Zmínit nutno i "hlavní titul" ČEZ. Energetická firma krizi také pocítí. Ať už na poptávce, tak na cenách elektřiny, které logicky budou pod tlakem. Koupit letos v březnu akcie ČEZ pod hranicí 350 Kč, a tedy na 15 letých minimech, bych ale rozhodně již označil za dobrou "krizovou" investici. A to přestože v nejbližších měsících žádné světlé zítřky, či ani návrat k alespoň 500 Kč, nečekám.

Nejziskovější nejkrátkodobější investicí mohou nyní být nicméně akcie CETV. Jak právě ukázal jejich vývoj, investoři v realizaci transakce převzetí, plánované vlastně na léto, jakoby nevěřili. PPF nicméně od transakce dosud neustoupila, což by ji mimochodem přišlo na "pokutě" na 50 mil. USD. A že by se ji vzhledem k situaci podařilo vyjednat snížení kupní ceny, je otázkou.

Ekonomicky nás, resp. svět každopádně čeká nejisté nejasné období a tedy v nejbližších týdnech přetrvávající volatilita na kapitálových trzích přející tak primárně krátkodobým obchodům. Doufat můžeme, že zkušenosti z minula a různé stimuly padnou na úrodnou půdu. Tak jako tak, dočkáme se dalšího tisknutí peněz a tedy vlastně jejich znehodnocování. Investice do nemovitostí, které v tomto ohledu majetky investorů snad nejvýrazněji ochraňovaly, pro nejbližší dobu dle mého už nebudou takovým ternem. Možná spíše naopak.

Jiří Zendulka, Kurzy.cz

Odhad pro období od 30. 3. do 27. 4. 2020 (1 měsíc)

Odhad pro období od 30. 3. do 28. 9. 2020 (6 měsíců)

