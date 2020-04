Česká pošta: Seznam zemí, kam je omezeno odesílání zásilek

Česká pošta doručuje svým zákazníkům v České republice zásilky z Číny a čínských e-shopů zásilky, které ze zahraniční přepravy dostane v České republice do přepravy, za kterou je zodpovědná. Pokud zahraniční e-shop není kvůli současným limitům v mezinárodní přepravě schopen dopravit zásilku po řádném objednání svým zákazníkem do přepravy, na kterou by měla Česká pošta vliv, nemůžeme garantovat její doručení adresátovi v České republice.

Nadále platí opatření České pošty, že kvůli přepravním kapacitám zahraničních poštovních operátorů nepřijímá zásilky určené adresátům v Číně, protože nemůže garantovat jejich včasné dodání.

Seznam zemí, do kterých je pozastaven příjem zásilek k 2. 4. 2020 naleznete ZDE (xlsx, 13kB)