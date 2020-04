Podcast: Ekonomické oživení z minulého týdne překvapilo investory

K oživení trhu v minulém týdnu došlo především v reakci na opatření v oblasti monetární a fiskální politiky

Pozornost trhu se pravděpodobně znovu vrátí k šíření viru a vládním opatřením

Investiční příležitosti se začínají objevovat ve sféře státních i firemních dluhopisů

Trhy vzrostly minulý týden poté, co centrální banky a vlády představily další stimuly, které mají vést ke snížení negativních dopadů koronavirové krize. To však v žádném případě neznamená, že jsme z nejhoršího venku. Myslíme si, že odhady očekávaných firemních zisků jsou pravděpodobně nepřesné a jejich pokles či změny v dividendové politice nebyly trhem zatím dostatečně promítnuty do ocenění akcií. Skutečný obrat na trhu bude vyžadovat objevení nového léku nebo vakcíny. Pomohla by však i jakákoliv vyhlídka světla na konci tunelu v podobě data, kdy se život vrátí zase do normálních kolejí.

