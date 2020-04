Okénko trhu - Na americký trh práce není hezký pohled

Ceny výrobců v eurozóně v únoru oproti stejnému období minulého roku poklesly o 1,3 %, v meziměsíčním srovnání se pak jednalo o snížení o 0,6 %. V obou případech tak došlo k výrazně citelnějšímu zlevňování, než kolik činily tržní odhady. Největší měrou se na tomto vývoji podílel sektor energií, kde se ceny meziměsíčně snížily o 2,3 % a meziročně pak dokonce o 6,5 %, což si lze vysvětlit nebývale levnou ropou. Únorová čísla přitom ještě nereflektují utlumení ekonomické aktivity vlivem opatření zavedených členskými zeměmi ve snaze o zpomalení postupující virové epidemie.

Evropská komise ohlásila svůj plán na podporu ekonomik zemí EU v jejich boji proti dopadům pandemie. Podle představ komisařů by k již dříve ohlášeným 37 miliardám eur, které na tyto účely poputují z kohezní politiky, mělo přibýt dalších až 100 miliard eur. Tyto peníze by potom měly sloužit na podporu takzvaného kurzarbeitu v členských zemích, tedy opatření umožňujících firmám nepropouštět zaměstnance tím, že by jim komise uhradila část mzdových nákladů. Tento záměr ovšem podléhá schválení jednotlivými členskými zeměmi, jelikož bude pro jeho financování zapotřebí, aby se zaručily za jejich vypůjčení. Komise zároveň oznámila svůj úmysl přesměrovat na boj proti pandemii i další prostředky z kohezní i společné zemědělské politiky.

Nové žádosti o podporu nezaměstnanosti ve Spojených státech během týdne končícího 28. března opět vystřelily vzhůru, když jich bylo evidováno více než 6,6 milionu. Tímto číslem suverénně překonaly tržní odhady i historický rekord z předchozího týdne, který činil přibližně 3,3 milionu. Jen pro srovnání – předchozí rekord pocházel z roku 1982 a činil „pouhých“ 695 tisíc žádostí. Kromě uzavírání provozů kvůli epidemii, která se varovným tempem šíří již téměř po celém území USA, lze za bezprecedentním nárůstem žádostí o podporu hledat i balíček stimulačních ekonomických opatření z dílny administrativy prezidenta Trumpa. Ten výrazně zvýšil samotnou podporu a zároveň rozšířil okruh Američanů, kteří na ni mají nárok.

Česká koruna dnes opět neměla svůj den. Po ránu sice ještě opatrně posilovala do okolí EUR/CZK 27,40, nicméně záhy o veškeré zisky přišla a do kolen ji pak srazila data o evropských cenách výrobců, které ji vyhnaly až do blízkosti EUR/CZK 27,60.