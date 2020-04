Cestující budou moci využívat desítku nových zastávek a jednu stanici

Dopravní obslužnost řady míst na síti Správy železnic zlepší v nejbližší době desítka nových zastávek a jedna stanice. Cestující začnou už v květnu využívat zastávku Neratovice sídliště, vlaky začnou ještě letos zastavovat také u sídliště v Příbrami a na dalších dvou místech. Výsledkem probíhajících nebo v blízké budoucnosti zahajovaných investičních akcí Správy železnice bude výstavba dalších nových zastávek.

Přehled nových zastávek

Těsně před dokončením je 120 metrů dlouhé nástupiště s normovou výškou 550 milimetrů nad kolejí u neratovického sídliště. Jeho součástí budou kromě klasického vybavení v podobě přístřešku a osvětlení také stojany pro několik desítek jízdních kol. Ke zvýšení bezpečnosti cestujících přispěje mimo jiné nový přechod zabezpečený výstražnou signalizací.Do konce letošního roku se díky nové zastávce zlepší dopravní obslužnost řady obyvatel největšího sídliště v Příbrami. Ještě letos začnou nově zastavovat vlaky rovněž u multifukční haly v Karlových Varech (na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně ) a v Jeníkově-Oldřichově. Sem se v rámci probíhající investiční akce Správy železnic přesunou nástupiště ze stanice Oldřichov u Duchcova.V plném proudu je v rámci výstavby čtyřkolejné přeložky trati v hlavním městě výstavba stanice Praha -Zahradní Město a zastávky Praha -Eden. Pro veřejnost by se měly otevřít v průběhu příštího roku. Cestování vlakem po metropoli zlepší v horizontu několika let také zastávka Praha -Rajská zahrada , která vznikne v bezprostřední blízkosti stejnojmenné stanice metra. Součástí rekonstrukce a elektrizace trati Brno Střelice je i výstavba zastávek Brno-Starý Lískovec Ostopovice . Jejich zprovoznění se plánuje na příští rok, ve Starém Lískovci vybuduje město Brno přestupní terminál, kam budou zajíždět i trolejbusy od bohunické nemocnice.V rámci revitalizace trati ze Staré Paky do Trutnova vznikne rovněž v roce 2021 nová zastávka v Roztokách u Jilemnice , která se bude nacházet blíže obci a nahradí tamní stanici. To samé platí i plánované zastávce Troubelice střed, která je součástí projektu elektrizace traťového úseku z Libiny do Uničova. Ta navazuje na již probíhající stavbu mezi Uničovem a Olomoucí.*) stanice