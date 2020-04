VIDEO: Otázka pro Romana Prymulu: Blíží se Velikonoce. Uvolní se tvrdá vládní opatření, nebo až po Velikonocích?

Otázka dne: Blíží se Velikonoce. Uvolní se tvrdá vládní opatření, nebo budeme muset být stále jen doma bez kontaktu s přáteli?

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Doba Velikonoc je doba našich asi druhých nejdůležitějších svátků, a jistě by si každý přál, abychom mohli vyjet za svými známými, přáteli, a tento svátek s nimi strávit.

Bohužel ještě nejsme v situaci, kdy bychom si to mohli dovolit, a my velice pečlivě na lékárnických váhách vážíme, která opatření budeme moci uvolnit, ale ta doba přijde až po Velikonocích.

My chceme do Velikonoc udržet stávající systém, a po Velikonocích ostře spustit systém rychlé karantény kdy budeme schopni osoby, které budou pozitivní, do 3 dnů zmapovat tak, abychom jejich kontakty rovněž byli schopni izolovat, a tak zabránili většímu šíření viru.

Následně tedy budeme moci uvolnit opatření, a ta sestupná periodita bude taková, že nejprve budeme chtít uvolnit ta opatření, která se týkají omezení práce různých drobných živnostníků, drobných provozoven, tak abychom byli schopni za určitých podmínek umožnit lidem, aby tam nakupovali.

Budou možná otevřena některá stravovací zařízení, ale menšího charakteru, kde bude dostatečná vzdálenost mezi lidmi, aby tam nedocházelo k šíření viru.

V dalším případě budeme uvažovat i o dalších opatřeních, ale to už bude etapizováno a to, že tady nebudou ještě hromadné akce, to potrvá si myslím ještě řadu týdnů.