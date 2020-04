Special Report: Kde hledat na trhu příležitosti?

Propad trhů zastihl spoustu investorů nepřipravených. Mnoho z nich čekalo na lepší vstupní ceny, nicméně propad byl velmi rychlý a také prudký. Aktuální valuace mohou být vnímány jako příležitost ke vstupu do obchodu na cenách, které nebyly v některých případech dosažitelné v posledních několika letech. V této analýze se podíváme na to, jak se medvědi podepsali na ohodnocení akciových indexů a jaké příležitosti nabízejí.

Který trh nabízí nejlepší příležitosti?

Pandemie koronaviru způsobila masivní poklesy akciových trhů. Některé propadly více než ostatní, ale žádný nezůstal ušetřen. Jakmile se situace zklidnila, začali se investoři zajímat o příležitosti, které trh aktuálně nabízí. Kdo bude vítězem a kdo poraženým? Investoři se často pokoušení najít jednu či několik málo akcií, které by mohly v časech krize a nejistoty nabídnout nadprůměrné zhodnocení, ale podobná logika by mohla být uplatněna také na celý trh (indexy).

Podívali jsme se na současné hodnoty valuačních metrik - cena akcie k zisku (Price to Earnings) a cena akcie k tržbám (Price to Sales). Tyto poměry jsme srovnali s desetiletým průměrem. Samozřejmě firemní výsledky se v následujícím roce výrazně zhorší, takže by investoři měli očekávat výrazný pokles pod průměr. S tím je nutné počítat a na dvou grafech níže měříme odchylku na horizontální ose. A samozřejmě ne všechna jablka jsou stejná. Některé trhy mají dlouhodobě vyšší poměr P/E nebo P/S dle toho, zda se zajímáme o růstové akcie, kde jsou firmy schopné postupně zlepšovat své výsledky, nebo se jedná o trhy, kde finanční analýza ukazuje spíše stagnaci nebo dokonce zhoršování hospodaření.

MEXComp, RUS50 a W20 vypadají atraktivně z pohledu poměru P/E a jejich historického růstu. Z rozvinutých trhů vypadají relativně dobře NED25 a FRA40. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Na grafu výše ukazujeme data pro hlavní akciové indexy. Porovnáváme pětiletý průměr růstu zisků se současnou odchylkou od desetiletého průměru. Můžeme říci, že čím výše v grafu se instrument nachází, tak tím atraktivněji je ohodnocen. Proč? Protože se obchodují s vyšší slevou k historickým násobkům zisků a mohou se pochlubit vyšším růstem zisků. Můžete vidět, že po korekci na konci měsíce už některé akciové indexy slevu nenabízejí - například korejský KOSP200 nebo technologický US100, a také DE30 není ohodnocen zrovna nejlépe. Na druhém konci spektra vidíme v první řadě Emerging Markets: MEXComp (Mexiko), RUS50 (Rusko), a W20 (Polsko). Buďme obezřetní s RUS50, kde výrazná sleva úplně nereflektuje propad cen na ropných trzích. Na rozvinutých trzích se dle této metody zdají nejpříznivěji ohodnocené indexy NED25 a FRA40.

Podobné grafy jako cena akcie k tržbám (Price/Sales) a růst tržeb ukazuje relativní atraktivitu RUS50. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Graf s historickými hodnotami P/S a růstem tržeb proti sobě vypadá podobně. Nicméně je zřetelné, že indexy jsou v tomto případě méně rozptýlené. Většina evropských indexů leží v blízkosti modré čáry, ale poloha FTSE 100 (UK100) se nachází v trochu jiné pozici než ostatní indexy. Lze také vidět, že Dow Jones (US30) vypadá z amerických indexů nejvíce atraktivně. Ruský RTS index (RUS50) vypadá velmi dobře na obou grafech (spojitost s ropou). Čínské akcie se naopak zdají nejméně atraktivní podle obou představených metrik.

Načasování je klíčové - můžeme se poučit z minulosti?

Historické srovnání medvědích trhů (100 - předkrizový vrchol). Zdroj: Macrobond, XTB Research

Po každém propadu akciových trhů se investoři ptají, zda už je vhodný okamžik k nákupu akcií. Otázka je to jistě záludná, zvláště když tentokrát čelíme bezprecedentní krizi v důsledku šíření pandemie. Můžeme však využít pohledu na historické pohyby na akciových trzích v průběhu krizí. Na grafu výše vidíme, že aktuální propad je velmi podobný dění na akciovém trhu od roku 1987. Nicméně ekonomická situace snad nemůže být více odlišná, než je srovnání těchto dvou období. Je také zřetelné, že hladiny označující 35,45 nebo 55 % propadů z předkrizových vrcholů často slouží jako body obratu během výprodejů. Samozřejmě nikdo neví, jak hluboké propady nakonec trh ukáže, nicméně rozumným přístupem by mohlo být rozdělit kapitál na několik vstupných hladin. Hledání dna s celým dostupným kapitálem často končí neúspěchem. Buď ve formě předčasného vstupu, nebo následného dohánění trhu.

Je dobré mít plán

Abychom to shrnuli, tak RUS50 vypadá dobře z pohledu zisků i tržeb, ale další Emerging Markets a některé rozvinuté trhy vypadají také atraktivně a nejsou tak závislé na vývoji cen ropy. Úrovně -35 %, -45 % nebo -55 % ztrát předchozích medvědích trhů mohou sloužit jako body obratu, ale každá krize má svůj odlišný důvod a je něčím výjimečná. A na závěr malé varování, které vyplývá z grafu výše. Nyní se nacházíme méně než 50 dní po předkrizovém vrcholu a během některých propadů, třeba jako v období 2000 - 2002, trh nedosáhl na své dno ještě v dalším roce a půl. To by mohlo napovědět, že pohyb na nižší úrovně může být často přerušován malými vzestupy podobnými tomu, který jsme například mohli vidět na konci března. Ale aby toho nebylo málo, musíme vzít v úvahu i záchrannou aktivitu vlád a centrálních bank. Jejich odpověď je výrazná a z globálního pohledu nejvyšší v historii. Proto se historické pohyby nakonec nemusí ukázat jako nejlepší vodítko budoucího dění.

US500 přidal okolo 20 % po dosažení minima z 23. března. Index však zůstal uvězněn v konsolidačním pásmu mezi 23,6 % a 38,2 % Fibo retracementu (2 470 - 2 635). Pokud by se nálada opět zhoršila, tak další důležitý support vidíme na úrovni 2 400 bodů. Zdroj: xStation5