Cena ropy může klesnout pod 20 dolarů

Komentář Martina Sklenáře, analytika Saxo Bank

Ropa má za sebou nejhorší začátek roku v dosavadní historii. Důvodem je koronavirus. Cena ropy Brent klesla od začátku roku o 65 %. Jen za březen činil její pokles až 54 %. Cena se tak usídlila na hodnotě kolem 26 dolarů a při ropě WTI je to 22 dolarů.



Důvodem poklesu cen je oslabení poptávky po energiích z důvodu koronaviru. Dalším významným důvodem je cenová válka mezi Saúdskou Arábií, Ruskem a USA. Souboj mezi nimi může trvat i několik měsíců. Záleží na ochotě jednotlivých stran dělat kompromisy. Cílem soupeřících států je úspěšné ovládání částí světa a efektivní využití vlastních výrobních kapacit s optimální cenovou hladinou.



Pro všechny země, které se války účastní, je to však bolestivý fakt. Každý den, kdy je cena ropy na svých minimech, jejich to stojí miliardy dolarů. Není ani tak otázka, která z nich to vydrží ekonomicky. Spíše jde o taktický a politicko-diplomatický souboj s přesahem do ekonomiky.



Vladimír Putin a Donald Trump, podporovaní známkami oživení čínské ekonomiky, už oznámili, že vedou společný dialog a vyzývají regulační orgány ke snížení produkce ropy. Možné spojení USA a Ruska proto může být v této válce vítězným tahem.



Na druhé straně, otevřená je i otázka dalšího poklesu cen. Když se podíváme do roku 2000, cena ropy tehdy činila pouze 11 dolarů za barel. I dnes proto můžeme předpokládat, že krátkodobé poklesy mohou atakovat i tuto cenovou hladinu.



V současné situaci, kdy poptávka po ropě v souvislosti s koronavirem klesá, a za předpokladu, že cenová válka bude trvat několik měsíců, můžeme krátkodobě očekávat ještě výraznější pokles cen. Nemyslím si však, že by se měly dostat na méně než 10 dolarů.



Zatímco rekordně nízké ceny jsou špatnou zprávou pro producenty a zpracovatele ropy, jsou skvělou novinkou pro motoristy. Pokud budeme svědky dalších vyjednávání a souboje o podíl, dá se předpokládat, že ceny pohonných hmot budou ještě více klesat. I v České republice tedy můžeme z cenové války o ropu těžit v podobě dalšího poklesu cen benzínu a nafty.