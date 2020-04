Zelené energie přinášejí slibné investiční příležitosti

V již uvedených technologiích se obecně jedná o nestálé zdroje, ve velké míře závislé na povětrnostních podmínkách a dokonce v krajních případech vyrábějící elektřinu v čase neexistující poptávky a naopak. Jejich integrace z důvodu stability elektrické sítě vyžaduje uskladnění vyrobené energie například v bateriových úložištích, které řídí umělá inteligence. Do této oblasti navíc velmi výrazně zasahují elektromobily a infrastruktura jejich nabíjecích stanic. Zároveň se ukazuje, že tradiční model centrální výroby elektrické energie je neefektivní a posouvá se stále více k decentrální výrobě elektrické energie a dokonce k její spotřebě v místě výroby. Koncový uživatel, například domácnost, který byl ještě donedávna vnímán jako odběratel, se tak zároveň ocitá v pozici výrobce. Nejnovějším trendem jsou takzvané virtuální elektrárny, což je skupina několika domácností, která může například poskytnout přebytečnou elektrickou energii do distribuční sítě nebo jiným domácnostem. Vedle těchto, dnes už známějších, se rozvíjejí i další velmi ambiciózní technologie, využívající například geotermální a odpadní teplo, biomasu nebo dokonce mořské proudy. I jejich cílem je nabídnout nepřetržitý zdroj zelené energie a nahradit tak fosilní paliva.

Podle řady odborníků tak svět stojí před neodvratitelnou fundamentální změnou v přístupu k řešení krize z pohledu klimatických změn. Sektor dnes generuje dlouhý seznam účastníků s jedinečnými výrobky nebo technologiemi, kteří se ocitli v závodech udržitelnosti a nízkouhlíkové budoucnosti. A každý z nich očekává, že určitým podílem přispěje do budoucího energetického mixu. Zdá se však, že jednoduchá odpověď na otázku, jak bude vypadat budoucí trh s energiemi, zatím neexistuje. Co můžeme ale s jistotou říci je, že zelené energie přinášejí zajímavou investiční příležitost do technologií s revolučním potenciálem – od veřejně obchodovaných společností, ať už startupů, ale i těch dlouhodobě zaběhnutých na trhu. Ti všichni by mohli v následujících letech zajistit zajímavé zhodnocení kapitálu.