Moneta dokončila akvizici českých aktivit Wüstenrot

Moneta oznámila dokončení akvizice 100% podílu ve společnostech Wüstenrot – stavební spořitelna a Wüstenrot hypoteční banka (dohromady Wüstenrot CZ). Cena transakce byla 175 mil. EUR (4,5 mld. Kč) a byla zaplacena z přebytečného kapitálu a z volné likvidity.

Wüstenrot CZ měla ke konci minulého roku celková aktiva ve výši 78 mld. Kč, vlastní kapitál 5,4 mld. Kč a dosáhla čistého zisku ve výši 570 mil. Kč. Zaplacená cena je nižší než hodnota vlastního kapitálu, Moneta by tak měla z transakce zaúčtovat mimořádný zisk. Akvírované společnosti by se měly přejmenovat na Moneta Stavební spořitelna a Moneta hypoteční banka, zároveň by mělo v průběhu tohoto roku dojít k fúzi se stávající hypoteční divizí Monety.

V uvedených číslech jsou jen relativně malé rozdíly oproti dříve prezentovaným podmínkám transakce a samotné dokončení by tak již nemělo mít výraznější dopad na akcie banky.