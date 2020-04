Kulminace nakažených v USA za dva týdny

K opatřením v New Yorku a v New Jersey , aby lidé zůstávali doma, se nyní přidává i Florida . Očekává se, že s podobným opatřením přijde v následujících dnech také Texas . Větší nejistota panuje ve státech Georgia , Michigan a Oklahoma , kde se situace zhoršuje nicméně počty testů klesají.

V USA se počet nakažených blíží čtvrt milionu a Trump prohlašuje, že nejhorší období Spojené státy teprve čeká, když Bílý dům odhaduje celkový počet obětí mezi 100 – 240 tis. Dle projekcí by se měl přibližně za dva týdny počet nakažených v USA dostat na svůj vrchol.

Mírné zvýšení případů se objevilo v Číně a stále více lidí má obavy o tom, jak pravdivá tato čísla vycházející z tamější situace jsou. Nyní tyto domněnky údajně potvrzuje report, který obdržel Bílý dům v minulém týdnu.

Trhům nepomohla ani březnová ISM data z výroby, která skončila na 49,1 bodu oproti předpokládaným 46. Americká ADP data o vývoji zaměstnanosti v soukromém sektoru také předčila očekávání, když namísto poklesu o 150 tis. byl pokles jen na úrovni 29 tis. Data však pochází z poloviny března a lze předpokládat, že v následujícím období bude pokles razantnější. Tyto data bývají za normálních okolností ve středu zájmu, nyní jsou však mírně odsunuty na druhou kolej.

Kvůli poklesu ceny ropy v poslední době oznámila první společnost Whiting Petroleum (-44,5%) svůj bankrot. Automobilky Fiat Chrysler (-3,8%) a GM (-7,3%) vkládají více úsilí do online prodeje aut, když nabízejí prodej na splátky v rámci bezúročné půjčky na sedm let za účelem zvýšit klesající poptávku po automobilech. T-Mobile US (+1,5%) oznámil, že dokončil akvizici Sprintu a stal se tak 3. největším telcem ve Spojených státech.

Na dnešní den jsou očekávána data o počtu žádostí o dávky v nezaměstnanosti v USA.

Akciové futures se jak v USA, tak i v Evropě obchodují mírně v plusu.

Marek Dongres, analytik České spořitelny