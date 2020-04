Ani posilující koruna neudržela hlavy drobných investorů nad hlavou

Stejně jako u akciových podílových fondů padají výkonnosti komoditních fondů, které od začátku roku ztratily v průměru 22,70 % v měně fondu a 16,9 % v české koruně. Nad nulou se s letošními výkonnostmi drží pouze fondy peněžního trhu při přepočtu výkonností do české koruny. Zde si investoři letos přišli na 8,03 %, zejména zásluhou oslabování české koruny.

Největší propady zaznamenaly akciové podílové fondy investující v Latinské Americe či konkrétně v Brazílii, pouze lehce pod nulou skončily výkonnosti akciových podílových fondů investujících v Číně.

Akciové i dluhopisové fondy, v měně fondu i při přepočtu do české koruny, již „stihly“ v rámci letošních propadů cen smazat své průměrné výkonnosti za uplynulých 5 let. Průměrná výkonnost akciových podílových fondů za uplynulých pět let v měně fondu činí -9,35 %, v případě výkonností v české koruně se pak jedná o poklesy o 7,10 %.

Průměrné výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů přepočtené do CZK

Typ fondu YTD 12 měsíců 36 měsíců 60 měsíců Akciový fond -18,64% -11,24% -11,89% -9,35% Dluhopisový fond -0,12% 1,23% -7,21% -8,98% Fond fondů -12,05% -8,02% -9,51% -7,67% Fond peněžního trhu 8,03% 8,25% 1,19% 0,30% Komoditní fond -16,90% -19,90% -30,10% -42,20% Nemovitostní fond -3,15% -3,95% 5,05% 10,10% Smíšený/Balancovaný fond -4,52% -2,08% -9,44% -12,78%

Zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.4.2020

Průměrné výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů v měnách fondů

Typ fondu YTD 12 měsíců 36 měsíců 60 měsíců Akciový fond -24,09% -15,98% -11,02% -7,10% Dluhopisový fond -6,78% -4,58% -6,30% -6,11% Fond fondů -12,05% -8,02% -9,51% -7,67% Fond peněžního trhu -0,01% 0,85% 2,18% 2,26% Komoditní fond -22,70% -24,30% -30,80% -41,70% Nemovitostní fond -3,15% -3,95% 5,05% 10,10% Smíšený/Balancovaný fond -10,37% -7,45% -8,53% -9,71%

Zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.4.2020

Stále lze držet zhodnocení nad 50 %

Najdou se však stále akciové podílové fondy, jejichž zhodnocení na pětiletém horizontu překonává hranici 50 %, konkrétně se jedná o Franklin Technology Fund (USD) s výkonností 94,95 %, Franklin Technology Fund s výkonností 90,31 %, KBC Equity Fund Technology s výkonností 68,1 %, NN Information Technology USD s výkonností 54,3 % a CS Equity Fund Small and Mid Cap Germany s výkononstí 50,8 %.