Gros: Se zavázanýma očima správnou cestu z pandemie nenajdeme

Evropské vlády zavedly drakonická opatření namířená proti šíření COVID-19, ale podle Daniela Grose z Centre for European Policy Studies se tak děje bez „spolehlivých informací o skutečném šíření nemoci“. Podle jeho názoru by bylo možné rychle zorganizovat testy napříč celou Evropskou unií provedené na reprezentativním vzorku populace v každé zemi. Tyto testy by poskytly klíčové informace týkající se toho, jak se nemoc skutečně rozšířila. A tudíž bychom zjistili, zda ji vůbec ještě můžeme potlačit.



Gros poukazuje na to, že v režimu útlumu se nyní nachází téměř celá Evropa. Ohledně počtu hospitalizovaných a počtu úmrtí spolehlivé informace máme, to ovšem neplatí o počtu lidí, kteří jsou nakažení, ale nevykazují symptomy nemoci. Vědci tak nemají potřebné informace a rozhodujeme se na základě dohadů. Podle ekonoma je nutné jednat rychle a tento stav změnit, protože jinak budeme i nadále tápat ohledně toho, jakou politiku zvolit. Navíc bude těžké najít shodu ohledně „strategie exitu“. Evropská ekonomika totiž bude schopná znovu fungovat jen v případě, kdy budou opět uvolněné hranice. A k tomu nedojde, pokud nebudeme mít přehled o skutečném počtu nakažených v každé zemi.



Členské země EU se samozřejmě snaží testovat co nejvíce lidí, ale pokrok je velmi nevyrovnaný. Je také nemyslitelné testovat celou populaci, nicméně Gros tvrdí, že stačí reprezentativní vzorek populace, rozhodující je rychlost, s jakou informace dostaneme. Není ani čas vymýšlet nové metody, podle ekonoma ale stačí již existující soubor domácností, které v každé zemi spolupracují v průzkumech veřejného mínění. EU má k dispozici jejich adresy a telefonní čísla a existují týmy, které jsou s těmito domácnostmi v kontaktu. Stačí tedy zdravotní personál, který by domácnostem provedl test , což je navíc „nabídka, kterou by jen málo z nich odmítlo“.Jednotlivé země by proti tomuto plánu mohly podle Grose protestovat s tím, že u nich doma mají situaci pod kontrolou a že by šlo jen o plýtvání zdroji. Jenže podle ekonoma by dodatečné náklady byly nízké, šlo by o testy 5 – 6 tisíc domácností v celé EU. A například Německo tvrdí, že je schopno provést asi 40 000 testů denně. První pokusy by nemusely přinést přesné výsledky, avšak pokud by testování reprezentativních domácností probíhalo například jednou měsíčně, získali bychom podle Grose vypovídající celoevropský obrázek o tom, jaká je skutečná situace. Bez těchto informací se pak budeme snažit nastavit politiku „se zavázanýma očima“.Der Spiegel v podobném duchu píše o tom, že Německo hodlá opakovaně testovat 100 tisíc náhodně vybraných lidí, aby zjistilo, jak se vyvíjí skutečný počet nakažených a imunita populace. První výsledky by měly být k dispozici na konci dubna.Zdroj: VoxEU, Der Spiegel