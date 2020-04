Problémy s rušením dovolené? Takhle fungují storno poplatky u cestovek

Současná opatření, která vláda zavedla kvůli šířícímu se koronaviru, doléhají na cestovní kanceláře. Řada Čechů ruší kvůli aktuální situaci letní dovolené. Podívejte se, jaké jsou storno podmínky u největších cestovek v Česku.

Mnozí klienti začínají s cestovními kancelářemi řešit stornování letních pobytů, na které měli odletět nebo odjet. V takovém případě musí zákazník zaplatit "odstupné" v podobě storno poplatku.

Jednotlivé částky storno poplatků však mohou být daleko vyšší, než uvádí cestovní kanceláře. Stane se tak v případě, že cestovka již zaplatila finanční obnos za zájezd například hoteliérům nebo dopravcům. Tato částka se následně promítne také do výše storno poplatku!

"To, co všechno má být do storno poplatků promítnuto, záleží na tom, co bude cestovní kancelář skutečně platit. Storno poplatky jsou tedy účtovány ve výši, která je známá v okamžiku storna,“ uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Výjimkou není ani cestovní kancelář Exim Tours, u které klienti začínají rušit své zájezdy.