Aktualizujeme: Nový Zéland - umožnění vnitrostátní letecké přepravy za účelem odcestování do ČR

02.04.2020 / 04:03 | Aktualizováno: 02.04.2020 / 04:13

Informujeme, že nyní je opět umožněno létat vnitrostátními linkami na území Nového Zélandu. Týká se to především vnitrostátních letů, které Vás dopraví na mezinárodní letiště, z něhož musíte do 24 hodin odletět zpět do ČR (respektive jiné možné destinace EU).