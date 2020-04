Česká ekonomika ve výrazných potížích, kvůli koronaviru se už začalo propouštět.

Zavedená opatření kvůli koronaviru začínají těžce dopadat i na zaměstnance. Řada živnostníků s podnikáním končí a někteří začali propouštět.

Odbory už zaznamenaly případy firem, které zvažují i hromadné propouštění. Nejhůř jsou na tom lázně, hotely nebo gastronomická zařízení.

Rozdat výpovědi zaměstnancům musela v úterý i Jaroslava Mudráková z Frenštátu pod Radhoštěm. "Nejhorší bylo říct to těm lidem, že vlastně pro ně už nemám práci, ne ze dne na den, ale prakticky během dvou měsíců, že tady končí," popsala své pocity majitelka textilní firmy.

Firma má sklady plné čepic a sportovního oblečení, které vyrábí už třicet let. Dodávala i sportovním týmům. "Peníze které se loni vydělaly došly na výplatách během dvou měsíců. Už nebudu mít na výplaty, protože sportovní firma nefunguje, jsou pozavírané obchody a dealeři, kteří měli jezdit s objednávkami sedí doma. To zboží, co máme, nikdo neodebere," zoufá si podnikatelka.

Kvůli pandemii přišli o práci i mnozí další. Nejvíce lidí bez práce je podle úřadu práce v oblasti gastronomie, lázeňství, ubytování a služeb. Právě ty postihla přijatá protiepidemiologická opatření nejvíc.

"Máme hlášených několik málo hromadných propouštění, ale jsou to spíše menší firmy například ze sklářského průmyslu. Nemáme avíza, že by se v těchto dnech měly propouštět desetitisíce lidí," uklidňuje náměstek z ministerstva práce a sociálních věcí Robin Povšík.

Úřady práce evidují nárůst uchazečů o zaměstnání i z řad těch, kteří pracovali v zahraničí. Například v Itálii nebo v Rakousku. Kvůli koronaviru přerušují činnost i někteří drobní podnikatelé - například řemeslníci.

I ve středu se na úřadech práce tvořily fronty. Pokud se při podání žádostí chcete vyhnout čekání, můžete vše zaslat elektronicky, poštou anebo dokumenty vhodit do schránek, které jsou přímo před úřady práce.