USA začíná kvartál v červeném

V prostředku týdne se na zámořské trhy vrátila nervozita. Včera jsme ukončili nejhorší kvartál od roku 1987 a ani nový kvartál nezačíná růžově, ale doslova červeně. V USA se zostřují opatření na zamezení šíření koronaviru Spojené státy ale stále berou rizika spojená s nákazou poměrně na lehkou váhu v obavě, že by poškodily ekonomiku. Dnešní propad se tak většinově připisuje tomu, že počty nemocných v USA stále raketově rostou a dají se tak očekávat další a přísnější opatření , na jejichž kompenzaci nakonec nemusí stačit ani balíček, který přinesl optimizmus na trh v minulém týdnu.Dalším státem , ve kterém guvernér Ron DeSantis vyhlásil stav, že občané mají zůstat doma, se dnes stala Florida. Tento stav zde bude trvat minimálně 30 dní. Stejné opatření přijaly i státy Nevada a Pensylvánie. To se stalo poté, co počet v případů v americkém epicentru ( New York ) vzrostl včera ze 75 795 na 83 712. Optimizmu nepřilila ani situace v Číně , kde byla uzavřena provincie v centrální Číně Henan, protože se zde objevilo „několik“ nových případů, jak informovala agentura Reuters. Tato poměrně neurčitá zpráva přišla ve chvíli, kdy Čína opět čelí otázkám, zda pravdivě informuje o počtu infikovaných a mrtvých v souvislosti s pandemií. O tom, že úmyslně snižuje tato čísla, informovaly bílý dům americké tajné služby.Nedařilo žádnému sektoru napříč americkým trhem, ale největší propad zaznamenaly utility (-6,1 %) a finance (-5,9 %). Relativně nejlépe se dnes drželo spotřební zboží, kde došlo k poklesu o pouhých 1,8 %.