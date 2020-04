Wall Street 1.4. - 2Q začíná silnějším poklesem, na řadě jsou tvrdá data a trhy jim budou jen obtížně vzdorovat

Očekávaná zpráva

o vývoji pracovního trhu v soukromém sektoru nebyla sice tak tragická, jak se očekávalo, ale podle trhu to bylo především proto, že se ještě plně nedokázaly všechny negativní

faktory. Zpráva naznačila, že hlavní tíhu ponesou především malé podniky a podnikatelé.



US akciové trhy vstoupily do nového čtvrtletí a měsíce silnějším propadem o cca 4%.První kvartál byl v mnoha ohledech extrémní a zdá se, že následující čtvrtletí bude v obdobném duchu.Dnešní negativní nálada pramenila především z rostoucích obav o vývoj a dopady koronavirové epidemie v USA a ve světě. Obavy vzbudilo především Trumpovo "prozření" a varování, že následující 2-3 týdny budou velmi těžké a náročné. Jeho administrativa odhaduje, že v souvislosti s epidemií zemře od 100 000 do 240 000 Američanů.Podle některých odhadů bylo akciové dění v uplynulých dvou týdnech plné emocí. Ty budou nyní nahrazeny tvrdými makroekonomickými a pandemickými daty a ty nebudou v žádném případě radostné.Fiskální a měnové stimuly jsou už vesměs na stole a zvrátit situaci v krátkodobém pohledu zřejmě jen tak nesvedou.