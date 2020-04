Útlum ekonomické aktivity v USA v důsledku pandemie COVID-19

01.04.2020 / 21:25 | Aktualizováno: 01.04.2020 / 21:44

USA registrovaly k 1. dubnu více než 200 tisíc potvrzených případů onemocnění COVID-19 a 4500 úmrtí. Jedná se tak aktuálně o nejvíce postiženou zemí na světě. Kvůli opatřením, která mají zamezit šíření viru, je výrazně utlumena veškerá ekonomická aktivita. Americká vláda avizovala historicky bezprecedentní fiskální a monetární uvolnění za účelem urychlené obnovy hospodářství po odeznění aktuální zdravotní krize.

Na území USA bylo k 1. dubnu zaznamenáno přes 200 tisíc případů onemocnění COVID-19 a 4000 úmrtí. Během jednoho týdne se počet nakažených zčtyřnásobil a počtem obětí již epidemie koronaviru v US předběhla teroristické útoky z 11. září 2001. K dramatickému vývoji epidemie dochází zejména ve státě New York (75 tisíc nemocných), specificky v New York City. Velký nárůst případů zaznamenaly dále New Jersey (18700), Michigan (7600), Florida (6700), Massachusetts (6600), Illinois (6000) a Louisiana (5200). V Kalifornii (7000) a Washingtonu (5300), které nákaza zasáhla od počátku rozšíření v USA nejsilněji, se podařilo rychlost šíření koronaviru snížit. Nejvíce postižené jsou aglomerace velkých amerických měst. Zejména v New York City dochází k přepětí kapacity zdravotnického systému (personál, lůžková kapacita i vybavení, včetně ochranných pomůcek).

Prezident Trump rozhodl 30. března o prodloužení doporučení federální administrativy ke zpomalení šíření nákazy o 30 dnů do 30. dubna 2020. Prezident prozatím nenaplnil obavy části odborné veřejnosti z toho, že administrativa upřednostní rychlé obnovení ekonomické aktivity před snahou zmírnit epidemiologickou situaci. Externí pracovní skupiny Bílého domu (task force) nyní důrazně hovoří ve prospěch opatření s cílem předcházet nákaze v rámci sociálních kontaktů (social distancing) a aktuálně je vážně zvažována možnost zavedení povinného nošení obličejové ochrany (ochranné masky, roušky apod.).

Negativním dopadům pandemie na ekonomiku se snaží čelit USA čelit masivním fiskálním i monetárním uvolňováním. Americká centrální banka FED oznámila 23. března zavedení série dalších opatření na podporu ekonomiky, včetně neomezených nákupů dluhopisů a tří nových úvěrových nástrojů, jejichž prostřednictvím chce napumpovat do ekonomiky až 300 mld. USD. Doposud avizované kroky centrální banky již překonávají co do rozsahu kvantitativní uvolňování v době finanční krize v roce 2008.

Dne 27. března podepsal prezident Trump největší ekonomický záchranný balík v americké historii v objemu přes 2 bln. USD. Tzv. CARES Act obsahuje přímé platby americkým rodinám, zřízení obřího fondu na pomoc postiženým ekonomickým sektorům, okamžitou finanční pomoc nemocnicím a záložní financování pro státní a municipální vlády.

Americké akciové trhy zažívají jedno z nejturbulentnějších období ve své historii. Razantní monetární a fiskální opatření pomáhají sice vracet na akciové trhy důvěru. Na druhou stranu dokud nebude mít trh prvotní signály o zvládání pandemie, nemůže dosáhnout pomyslného dna.

Společnost Goldman Sachs uveřejnila analýzu, ve které předpokládá, že nezaměstnanost v USA dosáhne v průběhu tohoto roku 15 %. Analýza také předpokládá pokles amerického HDP o celých 34 % ve druhém čtvrtletí 2020. Jednalo by se tak o nejhorší propad v poválečné historii. Řada analytiků však předpokládá, že na základě dat Číny a Jižní Koreji dojde k rychlé obnově hospodářství a ve třetím čtvrtletí předpovídá růst o 19 %. Obnova ekonomiky však bude záviset na průběhu aktuální pandemie, na rychlosti jejího odeznění a na úspěchu aktuálně schválených fiskálních a monetárních opatření.

V oblasti obchodu nebyly doposud implementovány žádné restriktivní kroky. Naopak vláda přistoupila k maximálnímu uvolnění restrikcí na dovoz zdravotního materiálu (ovšem při zachování certifikačních standardů). Vývoz z ČR a EU tak sice není doposud omezen, ale obchodní toky jsou limitovány restrikcemi v oblasti dopravy a celkovým útlumem ekonomické aktivity. Současná situace dopadla prakticky bez výjimky na všechny americké výrobní podniky, které musely omezit či úplně uzavřít svůj provoz. Dočasně své provozy uzavřely i velké automobilky General Motors, Ford Motor a Fiat Chrysler Automobiles.

Zpracoval: Bohdan Malaniuk, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC