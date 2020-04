ČBA: Vládní návrh splátkového moratoria odpovídá představám bank

Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 navazuje na vstřícný postoj bank vůči klientům, který banky demonstrovaly již v minulých dnech a v rámci kterého momentálně se svými klienty řeší již přes 100 tisíc případů žádostí o odklad splátek. Výsledné znění návrhu zákona tak v řadě ohledů reflektuje návrhy a podněty, které banky do diskuze přinášely. Důležité je zdůraznit, že možnost odkladu splátek až o 6 měsíců zákon otevírá pouze pro ty klienty, kteří zaznamenali negativní ekonomický dopad pandemie COVID-19 a kteří tuto skutečnost vůči své bance deklarují spolu s žádostí o poskytnutí odkladu. V tomto smyslu návrh zákona odpovídá představě, se kterou banky do expertních jednání s MF vstupovaly. Jednání za ČBA vedly 4 členské banky, a to na základě pověření vrcholného řídícího orgánu ČBA, kterým je její prezidium.