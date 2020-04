Moneta MB oznámila dokončení akvizice Wüstenrot za 175 mil. EUR

Skupina Moneta oznámila, že dnes dokončila akvizici Wüstenrot stavební spořitelny a.s. a Wüstenrot hypoteční banky a.s. a stala se tak vlastníkem 100 % akcií v obou uvedených společnostech. Vypořádání transakce předcházely souhlasy regulatorních orgánů ÚOHS a ČNB, o které banka požádala letos v lednu. Kupní cena akvizice činila 175 milionů eur.



Akvírované společnosti budou v budoucnu podnikat na bankovním trhu pod novými názvy, a to MONETA Stavební spořitelna a MONETA hypoteční banka. Dále MONETA Money Bank plánuje uskutečnit spojení hypoteční banky s vlastní hypoteční divizí. K této fúzi by mělo dojít do konce roku 2020 za předpokladu, že banka obdrží další regulatorní souhlas k tomuto kroku.

„Akvizice nás posiluje a má pro nás strategický význam. Dnešním krokem jsme zdvojnásobili svůj podíl na hypotečním trhu a vstoupili na trh stavebního spoření. Zároveň získáváme více než 400 tisíc nových klientů. Je to další krok v realizaci naší strategie být šampionem ve financování českých domácností a živnostníků,“ uvedl předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Dnešním dnem bylo zároveň jmenováno nové představenstvo obou akvírovaných společností – v jeho čele i nadále zůstane dosavadní předseda představenstva společností Wüstenrot Michael Pupala. Novými členy pak byli zvoleni klíčoví manažeři banky MONETA, Petr Toman a Petra Folwarczna. Změn doznala i dozorčí rada Wüstenrotu, ve které nyní zasednou stávající místopředseda představenstva MONETA Money Bank Carl Normann Vökt, a členové představenstva Jan Friček a Jan Novotný.



Celá transakce byla financována z existujícího vlastního kapitálu MONETA Money Bank a dnes byla uhrazena. Kupní cena akvizice byla 175 milionů eur, což odpovídá přibližně 4,484 miliardám korun. V tomto kontextu MONETA fixovala kurz Euro/Kč na úrovni 25,62 korun.



Obě společnosti Wüstenrot vykázaly v minulém roce zisk přesahující 500 milionů korun. MONETA touto akvizicí posílí svojí depozitní bázi o více než 55 miliard a úvěrové portfolio o 56 miliard korun. Obě společnosti disponují kapitálem v hodnotě 5,4 miliardy korun.