Ropa směřuje k mínusovým cenám

Prvotní faktor poklesu nastal, když pandemie koronaviru rozdrtila poptávku po ropě a plynu. Druhým faktorem je boj o získání podílu na trhu mezi Saúdskou Arábií a Ruskem, na který nejvíce doplácejí těžaři břidlic v USA.

V současnosti převyšují dodávky ropy přibližně 20 milionů barelů poptávky denně. Hrozí bezprostřední zánik břidlic v USA (a jejich nezdravých dluhopisů). Konkrétněji Texas představuje 42% hrubé výroby v USA. Šok vyvolávající ubývání poptávky spojený s abnormálním navyšováním nabídky může spustit hospodářskou bouři, která způsobí spuštění břidlicové dluhové bomby v Texasu v objemu 1,8 bilionu dolarů. Šíření viru COVID-19 nutí státy po celém světě vydávat veřejný zdravotní řád "zůstat doma" - omezující cestování obyvatel. V důsledku čehož se předpokládá, že spotřeba paliva klesne o 15 až 22 milionů barelů.

Americké ropné futures klesly v březnu o 54% na 20,48 USD za barel, což je cena pod výrobními náklady výrobců USA. Krize, kvůli COVID-19 celkově vyvolala pokles ceny WTI o 70%.

Trh se pokouší přinutit nějakou produkci k odstavení. Kanadská Western Select, referenční cena pro obrovský průmysl ropných písků v Kanadě, klesla v pondělí na 4 dolary, zatímco Midland Texas se naposledy obchodoval pouze kolem 10 dolarů.

Podle zprávy, kterou ve středu zveřejní poradenské společnosti Spears & Associates, globální výdaje na vybavení a služby na ropných polích klesnou o 21% z 2019 na 211 miliard dolarů, což je nejnižší úroveň od roku 2005.

Odhad společnosti Spears na výdaje do roku 2020 je pod úrovní výdajů průmyslového odvětví na prahu posledního cenového poklesu v roce 2016 a méně než polovina maxima 473 miliard dolarů v roce 2014.

Obchodníci s ropou se domnívají, že jiné ropné toky pravděpodobně uvidí brzy záporné ceny na vrtu, protože rafinerie snižují množství ropy, kterou zpracovávají, přičemž některá surová ropa zůstává bez snadného přístupu k potrubí v pasti.

Ale na scény nastupuje Trump s regulací světové ceny ropy.

Odhaduje se, že současná spotřeba v USA je přibližně 20 milionů barelů denně. Odhady výroby se pohybují mezi 11 a 13 miliony barelů za den, což znamená deficit mezi 7 až 10 miliony barelů za den.

Prezident Spojených států podepsal zákon vybírat poplatek za dovezenou ropu nebo výrobky. Když je stanovena základní cena pod 50 USD, platí se ,, dovozní '' poplatek ve výši rozdílu mezi základní cenou a prodejní, putující do amerického státního rozpočtu.

Variabilní dovozní poplatek za ropu nebo výrobky dovážené do Spojených států s minimální cenou 50,00 dolarů nastaví cenu USA a tedy světovou cenu na 50,00 dolarů. To by poskytlo stabilizační účinek na ropný průmysl USA.