Miliardáři z Lega: Dlouhodobý investor v klidu sedí a přečká bouři

Správce fondu, který spravuje majetek miliardářů z Lega, říká, že akciové trhy jsou nyní na jakýkoli výhodný lov stále příliš volatilní.

"Teď není čas být statečný," řekl v úterním rozhovoru Soren Thorup Sorensen, generální ředitel Kirkbi Group poté, co výsledky ukázaly, že v roce 2019 téměř zdvojnásobil investiční zisky rodiny Lega. "Volatilita je na historickém maximu," řekl Sorensen. Z pohledu dlouhodobého investora je nejlepší reakcí „v klidu sedět a přečkat bouři“, řekl.

Globální akcie se podle světového indexu MSCI od poloviny února propadly o více než 20 % a mnoho společností zůstalo podhodnoceno. Larry Fink, generální ředitel společnosti BlackRock Inc., ve svém výročním dopise akcionářům řekl, že výprodeje vytvořily pro některé klienty „atraktivní příležitost“ „akcie znovu vyvážit“.

"V určitém okamžiku, to může být za dva měsíce, může to být za čtyři měsíce, uvidíme příležitosti a budeme připraveni," řekl Sorensen. "Právě teď je důležité uznat, že nejistota ohledně hloubky a trvání současné situace je příliš velká," uvedl.

Místo toho, aby hledal nové investice, řekl Sorensen, tráví Kirkbi svůj čas ujišťováním, že společnosti, které již vlastní, jsou zdravé. Kromě výrobce hraček Lego, má Kirkbi také podíly ve firmách ISS, Nilfisk a Landis + Gyr. Po loňském navýšení svého podílu vlastní také 50 % Merlin Entertainments, provozovatele parků Legoland. Kirkbi se nedávno rozhodl vstoupit i do představenstva ISS, aby získal větší vliv na společnosti, kterou vlastní.

" Ve společnostech, kde máme významné vlastnictví, chceme být aktivním vlastníkem," řekl Sorensen. „Chceme hlasovat na valných hromadách akcionářů, chceme být hnacím faktorem, který přesvědčuje vedení o CSR a udržitelnosti,“ a „to může být prostřednictvím členství ve správní radě nebo v úzkém dialogu s vedením,“ řekl.

Kirkbi předsedá Kjeld Kirk Kristiansen, vnuk zakladatele Lega a podle indexu Bloomberg Billionaires jeden z nejbohatších mužů v Dánsku s jměním ve výši 4,1 miliardy dolarů. V posledních letech předal více kontroly nad Kirkbi svým třem dětem, Agnete Kirk Thinggaard, Sofii Kirk Kristiansen a Thomasovi Kirk Kristiansenovi, kteří mají osobní jmění ve výši asi 4 miliardy dolarů.

Fond, který investuje do solární a větrné energie, nastínil novou strategii, která zahrnuje i další výdaje na energii z obnovitelných zdrojů, řekl Sorensen. Jeho další investice by mohly být do nových oblastí, jako je technologie baterií nebo energetická účinnost, řekl. "Světová poptávka po udržitelné energii a větší energetické účinnosti se pouze zvýší," uvedl generální ředitel.

Zdroj: Bloomberg