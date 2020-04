16,30 h - US trhy vstupují do 2Q a dubna výraznější korekcí

Celkově byl březen velmi divokým měsícem stejně tak jako celé první čtvrtletí.

jen v březnu ztratil přes 14,6%, což znamená nejhorší měsíc od října 2008.

Za celé čtvrtletí index odepsal přes 23,1%, což bylo nejhorší čtvrtletí od roku 1987.

za březen odepisuje 13,5%, což z něj činí nejhorší měsíc od roku 2008.

Za kvartál pak index ztrácí 20,2%, což znamená nejhorší kvartál od roku 2008 respektive nejhorší první kvartál od roku 1938.

V polovině února se přitom trhy pohybovaly na svých historických maximech. Svá minima pro změnu trhy zaznamenaly 23. března. Od t doby indexy rostly o cca 15-20%.

Americké akciové trhy vstupují do druhého čtvrtletí respektive do dubna výraznější korekcí v obavách z reálného vývoje koronavirové epidemie v zemi a z jejích dopadů do reálné ekonomiky První kvartál byl zcela mimořádný a vzhledem k předpokladům, že zmíněná epidemie bude teprve kulminovat a ztráty na životech budou zřejmě velmi vysoké, lze předpokládat, že mimořádný bude také právě zahájené čtvrtletí.