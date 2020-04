Aukce státních dluhopisů překonávají rekordy z minulého týdne (Komentář)

Dnešní aukce státních dluhopisů překonala svým objemem své rekordy z předchozího týdne. Ministerstvo financí tak touto cestou umístilo na trh dalších 87,4 mld. Kč se splatnostní od jednoho roku až do pěti let. Poptávka investorů však byla téměř dvojnásobná. Atraktivita státních dluhopisů stoupla poté, co ministryně financí před více než týdnem oznámila, že se dohodla s guvernérem ČNB na odkupech dluhopisů centrální bankou na sekundárním trhu. Ačkoli potřebná legislativa prozatím čeká v Poslanecké sněmovně a bankovní rada na posledním jednání mírnila očekávání trhu, zájem investorů nadále pokračuje. Napomáhá tomu i chvilkové uklidnění globálních trhů uprostřed koronavirové pandemie a fakt, že české státní dluhopisy zůstávají relativně levné.

Ministerstvo financí si tak za poslední dva týdny obstaralo prostřednictvím aukcí a operacím na sekundárním trhu finanční prostředky v objemu 245,4 mld. Kč (od začátku roku 274,8 mld. Kč). Podle našich odhadů však bude muset ministerstvo letos získat až 410 mld. Kč na pokrytí 200 mld. Kč deficitu státního rozpočtu, splátek starších dluhopisů a úvěrů a dalších výdajů spojených s řízením státní kasy.