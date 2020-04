COVID-19 uvrhnul české průmyslníky do pesimismu (Komentář)

PMI index tuzemské průmyslové aktivity spadl za březen na 41,3 bodu, což ve srovnání s námi očekávanými 42,0 body resp. tržním konsensem ve výši 41,8 bodu nepředstavuje žádné velké zklamání. Současná recese způsobená pandemií koronaviru, respektive vládními opatřeními na zamezení šíření infekce je tak trochu jiná. Zatímco typicky je vedena propadem průmyslové produkce, tentokráte jsou tím hlavním napadeným služby. Hůře situaci čeští průmyslníci nehodnotí ani v kontextu srovnání se sousedy. Český výsledek se zásadněji neliší od německého či polského. Zdaleka nejhůře je na tom Maďarsko, kde PMI spadl na historicky nejnižších 29,1 bodu.

Nicméně je jasné, že opatření na omezení šíření koronaviru se na aktivitě českých průmyslníků významně podepsaly, a to nejenom tuzemské vládni restrikce, ale v podstatě obdobná omezení aplikovali i naši obchodní partneři. Průmyslníci tak čelí kombinaci nabídkového (nemožnost vyrábět) i poptávkového (domácímu i zahraničnímu) šoku. Výroba dle tohoto průzkumu klesá nejrychleji za posledních 10 let. Firmy rychle reagují snižováním počtu zaměstnanců. Pokles zaměstnanosti byl nejprudší od září 2009. MPSV zveřejní příští týden informace o celkovém počtu nezaměstnaných za březen. Celkově se obáváme nárůstu nezaměstnaných o více než 100 tisíc; podíl nezaměstnaných by tak mohl vyskočit z únorových 3,0 % na 4,3 % za březen. I když je zřejmé, že nejistota ohledně současných prognóz je též extrémní.

Dlouhotrvající recese německého průmyslu naše producenty dohnala ve druhé polovině loňského roku. První dva měsíce toho letošního vypadaly slibně a ukazovaly na nadechnutí se českého průmyslu. COVID-19 je pro slibné oživení ranou. Za duben lze očekávat další zhoršení nálady oproti březnu, což bude PMI dále reflektovat. Další vývoj bude kriticky záviset na tom, jak dlouho budou současná paralyzující opatření trvat. Závislost je přitom nelineární. Čím déle budou restrikce trvat, tím destrukční mohou mít (nejen) na český průmysl dopad. V tuto chvíli věříme ve stabilizaci situace v Q3 a následné oživení v závěru roku.