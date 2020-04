PMI indexy ukáží na postupné zhoršování situace v průmyslu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Na datové frontě nás dnes čeká zveřejnění amerického březnového ISM indexu. Ten sice skončí pod 50bodovou hranicí, propad by však neměl být dramatický. V eurozóně to budou finální indikátory PMI z oblasti průmyslu, které budou zřejmě potvrzeny na úrovni předběžného odhadu. Zatímco Čína už má nejhorší za sebou, regionální PMI indikátory čeká další propad. Zajímavý bude i pohled na český státní rozpočet, kde by již dopady koronaviru měly být vidět.

Data z amerického trhu práce by mohla nepříjemně překvapit

Ve Spojených státech dnes bude zveřejněn ISM index ze zpracovatelského průmyslu. Průmysl obecně byl zatím koronavirem zasažen méně, než oblast služeb, a vidět by to mělo být i na indexu ISM. Zatímco ve službách ho čeká strmý pád, u průmyslu by měl být pokles zatím relativně mírný. Zajímavé informace by mohl přinést i ADP report mapující počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělský sektor. Ten by měl podle tržního konsenzu poklesnout o 150 tisíc. Jak už jsme ale viděli u statistiky nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, data z trhu práce umí nepříjemně překvapit. V eurozóně budou dnes publikovány pouze finální indikátory PMI. Ty by měly být potvrzeny na úrovni předběžného odhadu, tedy necelých 45 bodů pro zpracovatelský průmysl.

Březnové indikátory PMI budou zveřejněny i v zemích středoevropského regionu. Doposud zveřejněné indexy z Německa či eurozóny naznačují, že březnové PMI by pandemií koronaviru ještě nemusely být postiženy až tak masivně. Ve všech zemích regionu však ve srovnání s minulým měsícem čekáme jejich zhoršení. Pokud český index nepřekvapí nějakým hlubokým propadem, očekávali bychom, že se kurz koruny bude držet kolem stávajících úrovní (27,30 CZK/EUR). K výraznému posílení zatím domácí měna nemá důvod, od výraznějšího oslabení by jí naopak mohlo odrazovat vědomí, že ČNB má stanovenou hranici, při které je připravena intervenovat.

Data zatím překvapují na pozitivní straně

Inflace v eurozóně zpomalila z únorových 1,3 % na 0,7 % y/y. Za tímto propadem stál vývoj cen ropy a pokles cen energií. Ceny potravin naopak v březnu rostly. Data z německého trhu práce zatím žádné dramatické zhoršení nevykázala. Počet nezaměstnaných Němců stoupl pouze o tisícovku. Trh přitom počítal s 25 tisíci. Jednalo se však o data pouze do 12. března. Zhoršení se tedy německý trh práce ještě určitě dočká. Pozitivně překvapila i březnová spotřebitelská důvěra ve Spojených státech. Ta skončila deset bodů nad očekáváním trhu. Akciové trhy těžily z dobrých dat, která přišla z Číny. Březnový index PMI z průmyslu i služeb nečekaně vyskočil nad 50bodovou hranici. To však neznamená návrat ke stavu před koronavirovou pandemii, pouze optimističtější situaci ve srovnání s minulým měsícem. Společná evropská měna se v průběhu asijského obchodování posunula až na úroveň 1,109 USD/EUR.

Regionálním měnám se včera nepodařilo nalézt společnou řeč. Česká koruna nepatrně posílila a v průběhu dne se dostala na úroveň 27,38 CZK/EUR. Rozhovor v Hospodářským novinách s Jiřím Rusnokem jí ponechal chladnou. Ten prohlásil, že ČNB může dále snižovat úrokové sazby, pokud to bude potřeba, popřípadě snížit proticyklickou kapitálovou rezervu bank. Pravděpodobnost snížení úrokových sazeb do záporu se ale podle jeho slov „limitně blíží nule“. Zároveň dodal, že kvantitativní uvolňování ve stylu ECB není na pořadu dne. My očekáváme, že centrální banka do svého řádného zasedání na začátku května ke snížení úrokových sazeb o dalších 50 bb ještě sáhne. Může se tak stát na tomto řádném zasedání, či na kterémkoli z mimořádných zasedání v průběhu dubna.

Čtvrtletní sektorové národní účty za čtvrté čtvrtletí loňského roku, které byly včera zveřejněny, přinesly ještě pozitivní obrázek. Zvyšovala se ziskovost i míra investic nefinančních podniků, rostl i reálný příjem domácností, stejně tak jejich spotřeba. Růst HDP za Q4 byl revidován o dvě desetiny směrem nahoru na 2,0 % y/y. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: https://bit.ly/39xa8Z0.

Maďarský forint v průběhu úterního obchodování oslabil o 0,3 % a dostal se tak na historicky vůbec nejslabší úroveň (361,0 HUF/EUR). Polský zlotý mírně posílil a posunul se na 4,552 PLN/EUR.