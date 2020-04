Bílý dům odhaduje počet mrtvých kvůli koronaviru od 100 000 do 240 000. Podle Trumpa přijdou velmi tvrdé 2-3 týdny

Amercký prezident Donald Trump varoval Američany, že následující 2-3 týdny budou s ohledem na další vývoj koronavirové nákazy v zemi velmi ale opravdu velmi bolestivé. Jeho administrativa odhaduje, že počet úmrtí souvisejících s nákazou se bude pohybovat od 100 000 až do 240 000 osob. Vrchol by v tomto ohledu měl přijít zhruba během 2 týdnů.Podle Trumpa je nyní hlavním cílem administrativy co nejvíce minimalizovat celkové ztráty na životech. Trump dále připustil, že tato nákaza není obyčejná chřipka a není možné ji nechat jednoduše projít.Počet nakažených v USA stoupl směrem k 189 000 případům při cca 4 000 úmrtích.Plných 75 795 případů připadá na stát New York . Guvernér tohoto státu Andrew Cuomo odhadl, že nákaza nebude vrcholit dříve jak během 3 týdnů. Podle Cuoma jsou USA celou dobu "za virem" a podhodnocovali celou dobu jeho nebezpečí a rizika. New York povolal do služby vojenskou zdravotnickou loď USNS Comfort s kapacitou 1000 lůžek, jež uvolní městu kapacity pro řešení koronavirových případů.