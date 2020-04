Libra s nejistým výhledem a drahým zajištěním

Britská libra vykázala za první čtvrtletí letošního roku vůbec nejvyšší ztráty vůči dolaru od druhého kvartálu roku 2016. Součástí výkyvů posledních tří měsíců bylo i oslabení na nejslabší hodnoty od roku 1985. I přesto, že poté následovala obnova, na výraznou rally britské měny bychom si v tuto chvíli nevsadili.

Libra všeobecně nepatří mezi měny, které citelně reagují na změny averze vůči riziku. To potvrzuje dlouhodobě nízká korelace s akciovými indexy, od MSCI World přes S&P 500, DJIA až po Euro Stoxx. Hlavním faktorem oslabení na úrovně roku 1985 proto nebyl akciový výprodej, ale poptávka po dolarové likviditě, která se vedle libry přehnala v podstatě přes všechny měny světa. Díky zásahu americké centrální banky, ať už jde o otevření swapových linek či o včera oznámené zahájení dočasných dolarových repo operací se zahraničními centrálními bankami, se podařilo tuto poptávku uklidnit. Tím sice oslabila jedna z výrazných proměnných potenciálně slabší libry, ostatní ale zůstávají.

Na pozadí nervozity spjaté s poptávkou po dolarech stál (a stále stojí) v případě britské ekonomiky silný fundament v podobě nejvyššího deficitu běžného účtu z celé skupiny měn G10 měřený podílem HDP. Z toho vyplývající závislost na zahraničním financování - bez výhledového zlepšení - je proměnnou, která v době globální, ale i regionální nejistoty ohledně ekonomického vývoje (při nejmenším) omezuje potenciální posílení librového kurzu. V případě Spojených států je běžný účet sice také dlouhodobě v deficitu, do karet jim však nahrává „povaha“ dolaru jako nejrozšířenější rezervní měny, k níž se navíc část trhu obrací v době zvýšené rizikové averze. To se o libře nedá říci.

Zaměříme-li se ještě jednou na nedávné oslabení britské měny, posun spojený s celosvětovou poptávkou po dolarech byl umocněn i dlouhodobým navyšováním long pozic ze strany fondů. Jak je vidět z grafu níže, fondy postupně sázely na posílení libry už od srpna 2019. To dostalo objem čistých dlouhých pozic na téměř dvouletá maxima. Rychlý nástup poptávky po dolarové likviditě a na to navazující oslabení libry však vedlo k tomu, že část trhu otevřené pozice začala zavírat, což samotný pohyb spotu umocnilo. Aktuálně objem čistých longů libry sice klesá, stále se ale nachází na poměrně vysokých úrovních odpovídajících zhruba polovině roku 2018.

Pokud bychom se měli odrazit od uklidnění honby za dolarovým cashem, příští dny by mohly nabídnout stabilizaci kurzu libry nad úrovní 1,2000 GBPUSD. Perspektivu zpevnění směrem k úrovni 1,3000 dolaru za libru však považujeme za slabou. Argumentovat se dá již zmiňovaným deficitem běžného účtu, byť v tomto případě se na konci minulého týdne ukázalo, že by závislost na zahraničním financování nemusela být nutně vnímána jako výrazný negativní faktor. Narážíme na fakt, že agentura Fitch kvůli pandemii koronaviru zhoršila rating Velké Británie o jeden stupeň, přičemž libra na tento krok nereagovala oslabením, jak by se dalo předpokládat. Možnou námitkou může být to, že zhoršená fiskální pozice se netýká jen Spojeného království, ale i ostatních zemí, proto ji tržní účastníci nepovažují za až tak silný výprodejní signál.

Opční trh libry má každopádně jasno. Při pohledu na zajišťovací strategii risk reversal GBPUSD – v tenoru od jednoho týdne do jednoho roku – je vidět převaha čistých put opcí nad cally. Trh tak evidentně spatřuje výrazně silnější riziko oslabení libry, což v kombinaci se zvýšenou volatilitou, citelně zdražuje tuto formu zajištění.

Dá se namítnout, že ze strany Fedu zabezpečená mezinárodní injekce dolarové likvidity by mohla libře dodat vítr do plachet, nemělo by však jít o nijak výraznou rally. Tomu ostatně nahrává i valuace, která například dle modelu banky ING sice naznačuje podhodnocenost libry, není však tak výrazná, jako by se vzhledem k nedávným pohybům dalo čekat. Podobně vyznívá i pohled na technický indikátor RSI páru GBPUSD.

My se přikláníme k názoru opčního trhu, tedy že rizika jsou nakloněna ke slabší libře. Vedle dlouhodobého deficitu běžného účtu stavíme především na nejistotě ohledně budoucího ekonomického vývoje britské ekonomiky zasažené pandemií koronaviru. Bank of England spolu britskou vládou sice poskytly, v prvním případě dokonce nad očekávání trhu výraznější, podpůrná opatření, nejistota ohledně toho, zda budou dostatečná, je však stále silná. Mezi další rizika pak patří i nadále probíhající proces obchodních vyjednávání s Evropskou unií. Jeho vliv však pro nejbližší dny stavíme na hodně vzdálenou druhou kolej.

Pohledem technické analýzy vidíme, že se libra vůči dolaru pohybuje v pásmu supportu a rezistence odpovídajícímu hodnotám 1,2345 a 1,2549 GBPUSD. Výpočty agentury Bloomberg vycházející z opčního trhu pak ukazují pravděpodobnost více než 56 %, že se libra během měsíce udrží pod úrovní 1,2500 GBPUSD. Během dvou měsíců to samé číslo činí bezmála 54 %, během tří pak 52 %.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1019 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 99,09 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0908 do 1,1002 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 27,44 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 27,12 až 27,48 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 24,71 až 25,17 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

