Pardubice: Zápisy do základních škol budou letos poprvé bez dětí

1.4.2020 | Opatření proti šíření koronaviru bude mít vliv i na blížící se zápisy dětí do základních škol. Pardubické ZŠ jsou připraveny na to, že letošní zápisy proběhnou bez dětí. Konat se budou od 15. do 22. dubna, webová aplikace pro vyplnění žádostí je již spuštěna.