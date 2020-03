MFČR: Jako OSVČ mám nárok na 25 tisíc korun?

Pokud požádáte o přímou podporu a splňujete následující podmínky, pak ano. Finanční správa Vám v dubnu vyplatí 25 tisíc korun. Podmínky pro čerpání bonusu jsou následující:

osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky Jedná se o(typicky živnostník , samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně). Vykonávaná činnost je činností hlavní, vedlejší, ale pouze v případech, kdy vykonávaná činnost může být i činností, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu , nebo jí byl přiznán starobní důchod , nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona důchodovém pojištění. pokles hrubých tržeb alespoň o 10%. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019 - únor OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019 - únor 2020 ). Subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč . V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.

Splnění podmínek doložíte čestným prohlášením.

Jednoduchý formulář žádosti Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. K tomu by mělo dojít nejpozději do 12. dubna 2020.

Veškeré potřebné informace naleznete na internetových stránkách Finanční správy. Pomůže vám i infolinka Finanční správy na čísle 225 092 392.