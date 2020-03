Belgie: Omezení volného pohybu osob prodlouženo do 19. dubna (31.3.2020)

Belgie: Omezení volného pohybu osob prodlouženo do 19. dubna

27.03.2020 / 20:17 | Aktualizováno: 31.03.2020 / 17:52

27. března prodloužila Bezpečnostní rada státu omezení volného pohybu osob do konce velikonočních svátků, tzn. do 19. dubna (v platnosti od 18. března 2020, 12:00) s možným prodloužením do 3. května.