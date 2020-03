MONETA již přijala přes 22 700 žádostí o odklad splátek v objemu 10 miliard korun

Již přes 22 700 žádostí o odklad splátek od svých klientů přijala a vyřizuje Skupina MONETA. Odklady splátek se tak týkají objemu v hodnotě více než 10 miliard korun. Fyzické osoby, živnostníci a firmy mohou od 18. března žádat o odklad splácení svých hypoték, úvěrů nebo leasingů. Formuláře jsou na webových stránkách k dispozici online a není třeba dokládat jakákoliv potvrzení.

Díky jednoduchému a propracovanému systému je tak banka schopna vyřídit všechny standardní požadavky během jediného dne od okamžiku podání. Největší podíl na žádostech mají přitom spotřebitelské úvěry, kterých je plných 60 %. Úvěry pro živnostníky tvoří 11 % žádostí, v 6 % se pak jedná o žádosti o odklad hypoték. 23 % došlých žádostí je od firem a klientů MONETA Auto a MONETA Leasing.

„Doufáme, že tento náš přístup přispěje ke zmírnění již tak těžké situace mnohých našich klientů, kteří se do ní nedostali vlastním přičiněním. Naší strategií je, aby všichni žadatelé dostali možnost si svoje splátky odložit. Chceme jim poskytnout čas na to, aby si prošli tímto náročným obdobím co možná nejlépe,“ říká Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank, s tím, že s administrací odkladu nejsou spojeny žádné další poplatky.

MONETA klientům odkládá tři měsíční splátky a adekvátně prodlouží splatnost úvěru. Dohromady se tak splatnost úvěru prodlouží o 4 měsíce. Výše všech zbývajících anuitních splátek po odkladu zůstane nezměněna s výjimkou poslední splátky, jejíž výše se může lišit. V případě, že je úvěr sjednán s pojištěním, je úvěr pojištěn i při odkladu splátek.

„Již druhý týden umožňujeme odklad splátek každému, kdo o to požádá, a to bez jakýchkoliv podmínek. Denně administrujeme tisícovky žádostí o odklad, ten jsme za čtrnáct dní umožnili již více než 20 tisícům žadatelů. Aktuálně zasíláme našim klientům potvrzovací SMS o odkladu splátky již druhý den po obdržení žádosti. Jsme tedy schopni ve velmi rychlém časovém úseku vyhovět všem, kteří nás o odklad splátek požádají,“ doplňuje Zuzana Filipová, tisková mluvčí Skupiny MONETA.

Online formuláře jsou na webové stránce www.moneta.cz/odklad-splatek. Ta od svého spuštění zaznamenala již 50 000 unikátních návštěvníků.

MONETA se také zapojila do vládního programu COVID II a nabídne svým komerčním klientům financování provozních výdajů s 80% zárukou od státu. MONETA se tak připojuje k vládnímu programu na pomoc živnostníkům a malým a středním podnikům, jehož spuštění je plánováno na 2. dubna.