Data zatím překvapují na pozitivní straně (Komentář)

Inflace v eurozóně zpomalila z únorových 1,3 % na 0,7 % y/y. Za tímto propadem stál vývoj cen ropy a pokles cen energií. Ceny potravin naopak v březnu rostly. Data z německého trhu práce zatím žádné dramatické zhoršení nevykázala. Počet nezaměstnaných Němců stoupl pouze o tisícovku. Trh přitom počítal s 25 tisíci. Jednalo se však o data pouze do 12. března. Zhoršení se tedy německý trh práce ještě určitě dočká. Pozitivně překvapila i březnová spotřebitelská důvěra ve Spojených státech. Ta skončila deset bodů nad očekáváním trhu. Akciové trhy těžily z dobrých dat, která přišla z Číny. Březnový index PMI z průmyslu i služeb nečekaně vyskočil nad 50bodovou hranici. To však neznamená návrat ke stavu před koronavirovou pandemii, pouze optimističtější situaci ve srovnání s minulým měsícem. Společná evropská měna ve výsledku ztratila 0,7 % a posunula se na hladinu 1,097 USD/EUR.

Regionálním měnám se dnes nepodařilo nalézt společnou řeč. Česká koruna nepatrně posílila a v průběhu dne se dostala na úroveň 27,38 CZK/EUR. Rozhovor v Hospodářským novinách s Jiřím Rusnokem jí ponechal chladnou. Ten prohlásil, že ČNB může dále snižovat úrokové sazby, pokud to bude potřeba, popřípadě snížit proticyklickou kapitálovou rezervu bank. Pravděpodobnost snížení úrokových sazeb do záporu se ale podle jeho slov „limitně blíží nule“. Zároveň dodal, že kvantitativní uvolňování ve stylu ECB není na pořadu dne. My očekáváme, že centrální banka do svého řádného zasedání na začátku května ke snížení úrokových sazeb o dalších 50 bb ještě sáhne. Může se tak stát na tomto řádném zasedání, či na kterémkoli z mimořádných zasedání v průběhu dubna.

Maďarský forint v průběhu úterního obchodování oslabil o 0,3 % a dostal se tak na historicky vůbec nejslabší úroveň (361,0 HUF/EUR). Polský zlotý mírně posílil a posunul se na 4,552 PLN/EUR.