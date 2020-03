16.h - US trhy lehce oslabují. Míří k nejhoršímu čtvrtletí od r. 2008 a nejdivočejšímu vůbec

US akciové trhy dnes v úvodu svého obchodování lehce oslabují pod 1%.



Prestižní DJIA jen v březnu ztrácí cca 12%, což předznamenává nejhorší měsíc od října 2008.

Za celé čtvrtletí index doposud odepisuje 21,8%, což by znamenal nejhorší čtvrtletí od roku 1987.



Širší S&P 500 za březen odepisuje 11%, což z něj činí nejhorší měsíc od roku 2008.

Za kvartál pak index ztrácí 18,7%, což znamená nejhorší kvartál od roku 2008 respektive nejhorší první kvartál od roku 1938.



V polovině února se přitom trhy pohybovaly na svých historických maximech. Svá minima trhy zaznamenaly 23. března. Od té doby je DJIA o 20% výše, S&P 500 pak o 17%.



Podle analytiků by měl/mohl dnešek být poměrně zajímavý vzhledem k tomu, že končí jedno z historicky nejdivočejších čtvrtletí a ke konci kvartálu běžně dochází k výraznější rebalanci investičních portfolií, což obvykle samo o sobě způsobuje výraznější pohyby cen na trhu.